Gejuich klinkt als Cristiano Ronaldo speler noemt die eigenlijk Ballon d'Or had moeten krijgen

Cristiano Ronaldo grijpt de Globe Soccer Awards aan om zijn beklag te doen over de Ballon d'Or. Volgens het boegbeeld van Al-Nassr was Vinícius Júnior de aangewezen persoon om de prestigieuze prijs dit jaar te winnen. Het was echter Rodri (Manchester City) die werd uitgeroepen tot Beste Speler van het Jaar.

''Vinícius Júnior had de Ballon d'Or moeten winnen. Daar bestaat in mijn optiek geen enkele twijfel over. Hij scoorde nota bene in de Champions League-finale'', laat Ronaldo weten op de show rondom de uitreiking van diverse awards in Dubai.

''Het was gewoon niet eerlijk. Daarom hou ik ook zo van de Globe Soccer Awards. Hier verloopt alles eerlijk'', aldus de Portugese vedette, die werd uitgeroepen tot Beste Speler van het Midden-Oosten.

De uitspraken van Ronaldo over Vinícius Júnior leidden tot applaus in de zaal in Dubai. Onder meer Neymar en Jude Bellingham klappen voor de ervaren aanvaller, die bovenaan eindigde in de categorie 'Top Goalscorer of all time'.

Vinícius Júnior, die afgelopen jaar met Real Madrid kampioen werd en de Champions League veroverde, viel net als Ronaldo in de prijzen op de Globe Soccer Awards. De Braziliaanse vleugelaanvaller won de prijs in de categorie 'Beste Speler van 2024'.

Vinícius Junior was eind oktober niet aanwezig in Parijs tijdens de uitreiking van de Ballon d’Or. De Braziliaanse linksbuiten had geen meer trek in het gala toen hij hoorde dat hij de award niet in de wacht zou slepen. Van Real Madrid was niemand aanwezig in Parijs, ook president Florentino Pérez en sterspeler Bellingham niet.

Er was twee maanden geleden in de voetbalwereld ook steun voor Vinícius. Vlak voordat Weah op het gala de naam van Rodri noemde als winnaar van de Ballon d'Or, werd door een aantal aanwezigen in de zaal 'Vini' geschreeuwd.