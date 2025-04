Gehavend Arsenal krijgt nieuwe tik: einde seizoen voor belangrijke speler

Verdediger Gabriel dos Santos Magalhães (27) komt dit seizoen niet meer in actie voor Arsenal. Dat nieuws communiceert de Engelse topclub donderdagmiddag via de officiële kanalen.

De fysiek sterke Braziliaanse mandekker liet zich dinsdagavond tegen Fulham (2-1 winst) al na zestien minuten vervangen door Jakub Kiwior. Uit nader onderzoek is gebleken dat Gabriel een hamstringblessure heeft opgelopen.

Die kwetsuur houdt Gabriel tot het einde van dit seizoen aan de kant. Daardoor mist hij de ontknoping van de Champions League én Premier League.

Arsenal verwacht Gabriel pas in de voorbereiding op het komende seizoen weer terug. Met Takehiro Tomiyasu, Ben White en Riccardo Calafiori moest manager Mikel Arteta al drie verdedigers missen.

Tegelijkertijd zijn er zorgen over Jurriën Timber. De Oranje-international liet zich tegen Fulham na 77 minuten vervangen vanwege knieklachten. Het is nog maar de vraag of hij komende week kan spelen tegen Everton en Real Madrid.

Gabriel voegt zich niet alleen bij een ziekenboeg vol verdedigers, want ook voorin heeft Arsenal problemen. Kai Havertz en Gabriel Jesus zijn nog altijd niet inzetbaar.

Met Bukayo Saka zag Arteta onlangs wel een belangrijke speler terugkeren. Tegen Fulham was de 23-jarige sterspeler direct weer trefzeker.