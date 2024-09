Gefrustreerde Ajax-directeur Kroes wacht op FIFA en denkt na over alternatieven voor Sulemana

Alex Kroes is ingegaan op de situatie rondom Kamaldeen Sulemana. De Ghanees moet de opvolger worden van de naar Ittihad Club vertrokken Steven Bergwijn, maar de technisch directeur van Ajax kan nog geen duidelijkheid verschaffen. De vraag is of het papierwerk op tijd in orde is gemaakt. Een definitief antwoord heeft Ajax nog niet ontvangen van de FIFA.

“Ik ook”, antwoordt Kroes bij Ajax TV op de stelling dat ‘iedereen heel benieuwd is hoe het staat met Kamaldeen Sulemana’. “Op dit moment ligt er een brief bij de FIFA, waarin wij uitsluitsel vragen aan hen. En ik hoop dat wij daar op korte termijn antwoord op krijgen.”

Ajax bereikte maandagavond op deadline day een akkoord met Southampton en Sulemana over een huurtransfer met optie tot koop van naar verluidt twintig miljoen euro. Het is echter de grote vraag of het papierwerk op tijd in orde is gemaakt.

De Telegraaf bracht dinsdag meer details naar buiten over de situatie. “Het lijkt erop dat Ajax alle documenten op tijd in het systeem heeft ingevoerd, maar dat de verwerking aan FIFA-zijde na de deadline plaatshad. Daarom is het wachten op het oordeel van de wereldvoetbalbond of Ajax de deadline net wél of net niét heeft gehaald, dus of de huurdeal van Sulemana wel of niet doorgaat.”

Kroes blikt terug op de hectische maandag. “Wij wisten dat als wij Steven zouden verkopen, wij een vervanger in huis wilden halen. Daar hadden wij onze shortlist voor, maar op dat moment spelen er allerlei dingen: heel snel contact leggen met de speler, met de agent, maar ook nog proberen de clubdeal te doen. De agent van Stevie moest nog hiernaartoe om het een en ander aan deze kant te organiseren… Volop hectiek.”

“Uiteindelijk kwamen we rond met Sulemana. Papierwerk heel erg snel moeten doen en geüpload in het systeem. Net voor de limiet, en daar is nu toch een discussie over ontstaan of het net voor of net na de deadline is.” Ajax zit nu in de wachtkamer. “Dat is frustrerend. Want als je niet in control bent, moet je maar gewoon afwachten en zien wat je overkomt. Dat is inderdaad frustrerend.” Volgens ESPN kan het nog dagen duren voordat de FIFA duidelijkheid verschaft aan Ajax.

Kroes weet dat de markt in een aantal landen nog open is. “Dan heb ik het vooral over het verkopen of verhuren van spelers, want op dat vlak ben ik ook nog niet helemaal tevreden. Ik denk niet dat wij de aantallen voldoende hebben teruggebracht. Er zijn nog een of twee spelers waarvan ik denk: dat zou toch niet onhandig zijn als er daar nog iets voor vinden, zodat zij meer perspectief hebben op speeltijd."

Transfervrije opties

"En er zijn nog clubloze spelers, die soms met heel veel talent en kwaliteit op de een of andere manier nu toch niet onder contract staan bij een club. Daar zijn wij nu toch ook naar aan het kijken, van: zit daar nog iemand voor ons bij. Ook indien het met Kamaldeen niet goed zou gaan, dat we dat geld dan kunnen besteden aan een ander. Maar als we niet de juiste persoon vinden, houden we het geld op zak en gaan we het doen met de huidige mannen die er zijn. Klaar.”