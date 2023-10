Geflopte voetballers: De ‘nieuwe Ronaldinho’ die nooit uit de verf kwam

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de Braziliaan Kerlon.

Kerlon Moura Souza, zo luidt de volledige naam van Kerlon. De Braziliaan was een befaamde dribbelaar en zo introduceerde hij in 2005 de wereldberoemde ‘zeehondendribbel’, waarbij hij de bal zelf opwipt om hem vervolgens met zijn hoofd hoog te houden. Tijdens het hooghouden speelde Kerlon ook nog verschillende tegenstanders voorbij. Hierdoor kreeg de Braziliaanse balkunstenaar dan ook zijn bijnaam zeehondje toegewezen. In Kerlon’s jonge jaren maakt hij veel indruk bij zijn club Cruzeiro, waar hij in 2006 definitief doorbreekt. De kleine dribbelaar heeft op dat moment ook al de interesse gewekt van verschillende clubs in Europa.

Uiteindelijk is het Internazionale dat in 2008 via een ingewikkelde constructie de handtekening weet te strikken van de op dat moment pas achttien jarige voetballer. Kerlon verkast op papier naar Chievo Verona, maar tekent ook deels bij Inter, waar hij echter nooit ook maar een minuut in het eerste elftal speelt.

Door verschillende blessures komt Kerlon voor Verona ook slechts tot vier optredens in de Italiaanse Serie A. Na dit seizoen besluit Internazionale dat het beter is om de jongeling nog een keer speelminuten te laten opdoen bij een andere club. De reden hiervoor is de blessuregevoeligheid, zo heeft de Braziliaan nog geen enkel vol seizoen kunnen spelen in zijn nog prille carrière. Kerlon vertrekt zodoende naar Amsterdam en gaat spelen bij Ajax. Een gelukkig huwelijk tussen beide partijen wordt dit echter niet. Bij Ajax maakt Kerlon ook geen enkele minuut in de hoofdmacht. Het blijft in Amsterdam bij enkele optredens voor het beloftenelftal. Hierna raakt het voormalig toptalent wederom zwaar geblesseerd aan zijn knie en is hij voor de rest van dat seizoen uit de roulatie.

Na zijn terugkeer in Milaan, in de zomer van 2010, slaat het noodlot opnieuw toe voor Kerlon. Hij raakt, kort nadat hij was hersteld van zijn vorige blessure, opnieuw geblesseerd aan zijn knie. Een nieuwe operatie is noodzakelijk om het kwetsuur te verhelpen. Dit zou uiteindelijk de rode draad worden in zijn carrière.

Terugkeer naar Brazilië en speeltijd in Japan

Na een halfjaar met nul speelminuten bij Inter vertrekt Kerlon op huurbasis naar zijn thuisland. Hij gaat aan de slag bij Paraná Clube, dat in het seizoen 2010/11 uitkomt in de Braziliaanse Série B. Dit verblijf zou echter wederom van korte duur zijn en in de zomer van 2011 wordt Kerlon wederom verhuurd aan een club in zijn thuisland Brazilië. De amateurclub Nacional EC is de volgende tijdelijke werkgever van het zeehondje. In totaal komt Kerlon bij deze twee clubs tot vier optredens in anderhalf jaar tijd.

Na dit avontuur in zijn thuisland loopt het contract bij Internazionale definitief af. De volgende halte in Kerlons carrière is Japan. Dit wordt uiteindelijk de beste periode in zijn teleurstellende voetballoopbaan. De Braziliaan komt in anderhalf jaar tijd tot 22 wedstrijden, daarin maakt hij 9 doelpunten en geeft hij 7 assists.

Na deze periode zwerft Kerlon nog een aantal jaar rond. Met bestemmingen als Barbados, Amerika, Malta en wederom Brazilië, maakt hij een flinke rondreis van zo’n vijf jaar. In deze periode speelt Kerlon nog geen veertig wedstrijden. Na deze veelal exotische bestemmingen gaat de Braziliaan nog aan de slag in Slowakije om daar te gaan spelen voor Spartak Trnava. In 2017 komt hij bij die club tot vier optredens in de Slowaakse Nike Liga. Hierna besluit de het voormalig wonderkind om op 29-jarige leeftijd definitief te stoppen met professioneel voetbal.

Kerlon, die ooit werd benoemd tot de ‘nieuwe Ronaldinho’ heeft door vele blessures zijn potentie nooit weten waar te maken. ‘’Ik was door de vele blessures niet meer gelukkig’’, gaf Kerlon aan nadat hij zijn schoenen aan de wilgen had gehangen. Op dit moment lijkt hij zijn geluk weer te hebben teruggevonden. De inmiddels 35-jarige Braziliaan werkt in Amerika bij een voetbalschool om daar jonge kinderen de kneepjes van het voetbalvak bij te brengen.