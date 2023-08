‘Geertruida twijfelde hele voorbereiding om te trainen bij Feyenoord’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 08:26 • Laatste update: 08:57

Voor Lutsharel Geertruida zijn de druiven zuur nu zijn transfer naar RB Leipzig definitief van de baan is. Woensdag trokken de Duitsers de stekker uit de onderhandelingen, toen Feyenoord een bod van 29 miljoen euro van tafel veegde. Geertruida cancelde zijn vlucht met familie en zaakwaarnemers, wordt geen multimiljonair - hij kon bij Leipzig een veelvoud verdienen - maar ziet bovenal een droomtransfer in rook opgaan.

"Het ene moment dacht de vice-aanvoerder van Feyenoord dat hij bij zijn club het transferrecord ging verbreken en een paar uur later zat hij hoofdschuddend thuis met de gedachte, dat alle dromen over een toekomst in de Bundesliga en een miljoenencontract ruw zijn verstoord", schetst Marcel van der Kraan de situatie in De Telegraaf. De journalist weet dat de klap hard is aangekomen bij Geertruida.

"De Duitsers hebben de speler het hoofd op hol gebracht, hem van alles beloofd en hebben woensdag rond lunchtijd de onderhandelingen finaal afgebroken", gaat Van der Kraan verder. "Al vanaf de eerste dag van de voorbereiding twijfelde Geertruida of hij nog zou gaan trainen bij Feyenoord, want achter de schermen was hem al het hele plaatje bij de nummer drie van de Duitse Bundesliga geschetst."

Geertruida, die woensdag gewoon op het veld stond bij Feyenoord, zag onder meer een riant salaris aan zijn neus voorbijgaan. "Zijn salaris zou niet een, twee of drie keer hoger worden maar bijna vier keer zoveel bedragen als bij Feyenoord. Mentaal zal hij wel een aantal dagen nodig hebben om alles te verwerken", besluit Van der Kraan. Heel lang heeft Geertruida niet om te treuren. Aanstaande zondag wordt een beroep gedaan op zijn professionaliteit, als Feyenoord het seizoen aftrapt tegen Fortuna Sittard.