Geertruida en Timber spelen hoofdrol in heerlijke opwarmvideo van Feyenoord

Dinsdag, 19 september 2023 om 10:20 • Wessel Antes

Rotterdam maakt zich langzaam op voor de terugkeer van Feyenoord in de Champions League, na zes jaar afwezigheid in het miljardenbal. Dinsdagavond komt de regerend landskampioen in actie tegen Celtic en om dat te vieren deelt het mediateam een heerlijke opwarmvideo. In de video refereert Feyenoord aan de succesvolle Europese campagnes in de afgelopen twee seizoenen, terwijl ook prominente selectieleden als John de Wolf, Lutsharel Geertruida en Quinten Timber hun gezicht laten zien. “Now we’re here”, is het bijschrift van de Stadionclub, gevolgd door de kenmerkende hashtag #MakingMemories.