Geen nieuw 'Huijsen-scenario' voor Spanje: voormalig Feyenoord-target kiest voor ander land

Spanje lijkt te moeten rekenen op een toekomst zonder Assane Diao. De pas negentienjarige aanvaller is bezig aan een ijzersterk seizoen in de Serie A bij Como, en heeft er nu voor gekozen in te gaan op een oproep voor het nationale team van Senegal.

Diao werd geborgen in Ndongane, Senegal, wat zijn keuze om een interlandcarrière voor dat land aan te gaan op zich niet verrassend maakt. Het aanvallende toptalent heeft echter een flink aantal jaren in Spanje doorgebracht, waardoor hij voor een keuze kwam te staan.

Diao speelde de afgelopen jaren in de jeugdopleiding van Real Betis en maakte in die tijd dusdanig veel indruk, dat hij uitkwam voor Spanje Onder 18, Onder 19 en Onder 21, zonder een definitieve keuze te hoeven maken.

Diao was in de zomer van 2024 zeer dicht bij een dienstverband bij Feyenoord. Diao was al in Rotterdam om zijn contract te ondertekenen, maar zag de transfer toch afketsen. Dat terwijl Feyenoord al een akkoord had bereikt met Betis.

Diao vertrok afgelopen winter alsnog, naar Serie A-club Como van trainer Cesc Fàbregas. Onder de Spaanse oefenmeester floreert Diao, die in tien competitieduels al vijfmaal raak heeft geschoten.

Het heeft Diao een oproep voor het nationale team van Senegal opgeleverd. Het Afrikaanse land neemt het in de aankomende interlandperiode op tegen Togo en Sudan in zijn WK-kwalificatiepoule.

Overigens kan Diao in de toekomst nog terugkomen op zijn beslissing om voor Senegal uit te komen. Diao mag nog van land veranderen als hij voor zijn 21ste maximaal drie interlands heeft gespeeld, niet op een eindtoernooi heeft gespeeld of al minimaal drie jaar niet in actie is gekomen voor een land.

Het Diao-scenario doet denken aan de zaak Dean Huijsen. De in Nederland geboren mandekker koos er vorig jaar voor om Spanje te vertegenwoordigen als international. Huijsen verhuisde op jonge leeftijd naar Málaga en kwam daarom voor die keuze te staan. In tegensteling tot Huijsen kiest Diao wel voor zijn geboorteland.