Geduld PSV is op: club streept gewenste defensieve versterking door

PSV rekent niet meer op de komst van Sepp van den Berg. De Eindhovenaren weigeren te voldoen aan de vraagprijs van 20 miljoen euro van Liverpool en schakelen door, melden De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. Een van de namen die nu genoemd wordt is Adamo Nagalo (FC Nordsjaelland).

PSV dacht lange tijd hoop te hebben op de komst van Van den Berg, daar de verdediger zelf graag wilde terugkeren in Nederland en het als een mooie kans zag om komend seizoen in de Champions League uit te komen. Zo ver gaat het dus niet komen. Althans, niet bij PSV.

De landskampioen weigert namelijk te voldoen aan de torenhoge vraagprijs van Liverpool. The Reds zitten in onzekerheid over de toekomst van een aantal verdedigers, waardoor ze niet van plan zijn om de Nederlander zomaar van de hand te doen.

PSV is bovendien niet de enige club met interesse in Van den Berg. Ook VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim 1899, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg hengelen naar de diensten van de mandekker. Van den Berg heeft die belangstelling te danken aan zijn uitleenbeurten bij Schalke 04 en FSV Mainz 05.

Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat technisch directeur Earnest Stewart maandag contact heeft gehad met een delegatie uit Liverpool. Dat gesprek heeft echter niet geleid tot de gewenste doorbraak, waardoor de stekker uit de onderhandelingen wordt getrokken.

Nagalo

PSV schakelt door en heeft onder meer zijn oog laten vallen op Adamo Nagalo. De 21-jarige centrale verdediger heeft nog een contract tot medio 2027 bij het Deense FC Nordsjælland. Wat hij moet kosten is niet bekend.

Nagalo wordt beschouwd als het volgende pareltje uit de befaamde Right to Dream Academy, waarin onder meer Ajacied Mohammed Kudus werd vormgegeven. Nagalo blinkt uit met zijn fysieke staat van dienst en scherpe intercepties.

Volgens Transfermarkt is de verdediger momenteel zo’n zeven miljoen euro waard, al lijkt Nordsjaelland in te zetten op een hogere transfersom. Een stap naar de Eredivisie lijkt ideaal te zijn voor deze krachtpatser, die al twee interlands speelde voor Burkina Faso.