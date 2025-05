Geboren Rotterdammer Denzel Dumfries speelde nooit voor Feyenoord, Willem van Hanegem weet waarom

Willem van Hanegem heeft met volle teugen genoten van Denzel Dumfries tijdens FC Barcelona - Inter, zo laat hij weten in de AD Willem&Wessel-podcast. Vervolgens geeft hij een verklaring waarom Dumfries, geboren in Rotterdam, nooit voor Feyenoord heeft gespeeld.

Dumfries werd woensdagavond verkozen tot Man of the Match in de halve finale van de Champions League. De Nederlander, die net terugkeerde van een blessure, was twee keer trefzeker in het voetbalspektakel dat eindigde in 3-3. Met name de eerste treffer (een omhaal) was van grote schoonheid.

“Dat is toch geweldig”, begint Van Hanegem zijn lofzang. “Als je dan soms van die kwibussen op de televisie ziet, die niet vinden dat hij in het Nederlands elftal hoort… Dan denk ik: dan ben je wel kippig. Het is toch een geweldige gozer om te zien. En niet alleen nu, maar al jarenlang.”

“Eigenlijk had hij allang hier moeten spelen”, doelt Van Hanegem op het feit dat Dumfries, geboren in Rotterdam, nooit voor Feyenoord heeft gespeeld. “Maar dat lag waarschijnlijk aan de trainer. Gelukkig was ik dat niet, ik vind hem echt goed.”

Dumfries begon in Nederland bij Barendrecht, waarna hij via Sparta Rotterdam en sc Heerenveen bij PSV belandde. De Eindhovenaren betaalden in 2018 5,5 miljoen euro voor de rechtsback, die drie jaar later voor ruim 14 miljoen euro naar Inter verkaste.

“Het is toch geweldig, zo’n ventje”, gaat de Kromme verder. “Ik heb wel het gevoel dat dit hem niet meer gaat lukken, wat hij woensdag flikte. Als het iets minder is, zijn we ook allemaal nog blij, maar dit was wel echt ongelooflijk.”

“Als ik naar hem kijk dan… Hij heeft zo’n leuk koppie”, lacht Van Hanegem, die afsluit met een bijzonder ‘compliment’. “Als je die achter je aan hebt, dat is niet fijn. Hij doet me denken aan zo’n bulldog.”