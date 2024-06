Gary Lineker biedt excuses aan voor pijnlijke uitspraak over Frank Lampard op tv

Gary Lineker heeft zijn excuses aangeboden aan Frank Lampard na een enigszins pijnlijke uitspraak live op televisie. Tijdens de nabeschouwing van Duitsland - Hongarije (2-0) op de BBC zei Lineker iets over het kaler wordende achterhoofd van Lampard.

Tijdens de nabeschouwing is de Brandenburger Tor te zien, met daarachter een groot scherm waarop mensen de wedstrijd aan het kijken waren. Lineker zegt vervolgens dat hij graag zou willen dat dat scherm wordt weggehaald, zodat de fans die daarachter zitten te zien zijn.

Op het moment dat de presentator dat zegt, draait onder meer Lampard zich om om te kijken naar die Brandenburger Tor met het scherm daarachter. Vrij snel daarna draait de voormalig middenvelder van onder meer Chelsea weer terug, en zegt hij lachend: “De achterkant van onze hoofden... Wie wil dat nou niet zien?”

“Niemand wil jouw achterhoofd tegenwoordig meer zien, of wel Frank?”, reageert Lineker ook met een lach. “Dat is duidelijk.” Daarna gaat de nabeschouwing verder, terwijl Lampard even in stilte lijkt te verwerken wat er zojuist tegen hem is gezegd.

Het fragment, dat tot veel hilariteit leidde, ging vervolgens het internet over. In de podcast The Rest Is Football werd Lineker er vervolgens nog een keer mee geconfronteerd.

“Het is duidelijk dat Franks haar langzaam dunner wordt, en dat geldt ook voor mij. Eigenlijk had ik het over iedereen. Maar toen ik het zei, kwam het er een beetje verkeerd uit. En je ziet dat Frank eerst lacht, en dan ineens niet meer. Maar Frank kan hierom lachen, hij vindt dit niet erg.”

“Maar ik moet toegeven dat toen ik het later terugzag op social media, ik dacht: Oooh, fucking idioot!", vervolgt Lineker. "Ik voelde me heel slecht erover, dus ik moet sorry zeggen. Ik zal sorry zeggen want het was niet opzettelijk, maar ik snap hoe grappig het was. Dat soort dingen gebeuren als je live op tv bent.”

