Galatasaray wint matige derby tegen Besiktas dankzij vroeg eigen doelpunt

Galatasaray heeft de koppositie van Fenerbahçe weer overgenomen. Cim Bom won de tegenvallende stadsderby tegen Besiktas met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al in de tweede minuut. Al-Musrati kopte de bal uit een hoekschop in eigen doel. Galatasaray heeft nu tien punten meer dan Fenerbahçe, met nog tien duels te gaan. Besiktas lijdt een dure nederlaag met het oog op de vierde plaats.

Bij Besiktas was toptalent Semih Kiliçsoy de spits van dienst. Milot Rashica, Ernest Muci en Cenk Tosun stonden vlak achter de achttienjarige Turk. Bij Icardi kreeg Davinson Sánchez een basisplaats van trainer Okan Buruk, die niet kon beschikken over Hakim Ziyech. Voorin was Mauro Icardi de aangewezen man om voor de doelpunten te zorgen. De Argentijn zag zich gesteund door Kerem Aktürkoglu, Dries Mertens en Baris Alper Yilmaz.

Galatasaray kende een droomstart tegen zijn stadgenoot. Een hoekschop werd doorgetikt door Icardi, die vervolgens zag hoe Al-Musrati de bal in eigen doel kopte: 0-1. Besiktas moest in de achtervolging en had eigenlijk op 1-1 moeten komen, ware het niet dat de voorzet van Rashica te hard en scherp was. Tosun kwam daardoor net tekort om bij de tweede paal binnen te glijden. De spits gleed keihard tegen de paal, maar kon doorspelen.

2 minuten! ?? Galatasaray komt op voorsprong! ? Is het een eigen doelpunt of toch Mauro Icardi? ??#ZiggoSport #SuperLig ##BJKvGS pic.twitter.com/UGxtOFKref — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2024

Niet veel later zal Rashica even aan een opmerkelijk doelpunt hebben gedacht. De voormalig aanvaller van Vitesse deponeerde een hoekschop op de bovenkant van de lat. Galatasaray-doelman Fernando Muslera kon opgelucht ademhalen: achterbal. Ook Galatasaray liet zich gelden, bijvoorbeeld bij een vrije trap van Aktürkoglu. De technicus krulde zijn inzet ternauwernood in het zijnet.

Een bekeken steekpass van Kaan Ayhan leverde Besiktas het volgende schrikmomentje op. Kerem Demirbay leek de bal binnen te kunnen sliden, ware het niet dat Mert Günok uitstekend uitkwam en zo een dubbele achterstand voor Besiktas voorkwam. Veel meer lieten beide ploegen voor rust niet zien. Dat de derby beladen is, bleek onder meer aan het aantal voorwerpen dat op het veld gegooid werd. Vlak voor tijd zou Ayhan zelfs een waterflesje tegen zijn hoofd krijgen.

Besiktas lukte het voor rust niet om te scoren en dus moest het in de tweede helft gebeuren. Écht gevaarlijk werd het niet, tot de 61ste minuut. Rachid Ghezzal, koud een minuut in het veld, werd in totale vrijheid aangespeeld in de zestien. De Algerijn leek iets té veel tijd te krijgen, twijfelde even en produceerde uiteindelijk een slap schot, wat niet genoeg was om Muslera te passeren.

De derby viel qua spel tegen, al vergoedde de spanning een hoop. Besiktas had slechts een goal nodig om iets over te houden aan het duel, maar speelde niet met de benodigde overtuiging tegen de titelkandidaat. Een schot van Al-Musrati, die een uiterst teleurstellend rollertje produceerde, was wat dat betreft exemplarisch.

Vlak voor tijd moest Besiktas met tien man verder. Omar Colley zette een wilde tackle in op Baris Alper Yilmaz, die er goed aan deed om zijn been te liften. Arbiter Halil Umut Meler gaf in eerste instantie geel, maar kwam na een VAR-check terug op zijn beslissing: direct rood. Besiktas kwam niet echt in de buurt meer. Enkele schoten, van onder meer Ghezzal, werden gekraakt en Galatasaray trok de voorsprong dan ook over de streep.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties