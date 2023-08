Galatasaray doet wat het moet doen en is heel dicht bij groepsfase CL

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 21:56 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:35

Galatasaray heeft dinsdagavond de play-offs van de Champions League bereikt. De Turkse topclub was in eigen huis met 1-0 te sterk voor het Sloveense NK Olimpija Ljubljana dankzij een doelpunt van Mauro Icardi. De heenwedstrijd werd al met 0-3 gewonnen, waardoor het niet meer spannend werd in eigen huis. Smetje op de avond was de rode kaart van Lucas Torreira, die er de eerste wedstrijd in de play-offs dus niet bij is.

Bijzonderheden:

Bij Galatasaray stonden onder meer Angeliño en Dries Mertens aan de aftrap. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg op voorsprong kwam via Icardi, die deze zomer na een huurperiode de definitieve overstap maakte naar Turkije. Baris Yilmaz kopte een weggebokste voorzet terug richting de Argentijnse spits, die vervolgens aannam en met links vanuit de draai achter doelman Matevz Vidovsek schoot: 1-0.

Torreira moest er halverwege de tweede helft vanaf met een rode kaart nadat hij in een actie op de hak van Rui Pedro ging staan. In de slotfase werd niet meer gescoord, waardoor Galatasaray nog één horde verwijderd is van de groepsfase van de Champions League. De Turkse topclub treft het Noorse Molde FK in de play-offs.

??Galatasaray'da Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kirmizi kart gördü. pic.twitter.com/NAN0xhrJ19 — • (@SutSporGOLVideo) August 15, 2023

