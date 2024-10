Galatasaray boekt belangrijke driepunter dankzij heerlijke lob Yunus Akgün

Galatasaray heeft zondag een zuinige zege geboekt in de Süper Lig. Cim Bom bleek met 1-0 te sterk voor middenmoter Alanyaspor, dat na een klein half uur een treffer van Yunus Akgün moest incasseren. Koploper Galatasaray heeft vier punten meer dan Samsunspor en vijf punten meer dan het als derde geplaatste Besiktas, dat gelijkspeelde tegen Gaziantep (1-1).

Galatasaray-trainer Okan Buruk opteerde bij afwezigheid van Victor Osimhen opnieuw voor een 4-2-3-1-formatie, met Mauro Icardi als enige spits. De Argentijn werd in zijn rug gesteund door Dries Mertens en vleugelaanvallers Yunus Akgün en Baris Yilmaz. Centraal achterin was er plek voor Davinson Sánchez. De andere ex-Ajacied, Hakim Ziyech, herstelt nog van een blessure.

Galatasaray domineerde direct in de openingsfase, al bleef het grote gevaar wel uit. Veel verder dan een viertal hoekschoppen kwam de regerend landskampioen in eerste instantie niet. Alanyaspor-doelman Mahmut Ertugrul moest halverwege de eerste helft serieus in actie komen, om een schot van Akgün te keren.

Drie minuten later was het alsnog raak voor Galatasaray. Zomeraankoop Gabriel Sara verstuurde een schitterende dieptepass vanaf het middenveld. Akgün nam in de zestien perfect aan met rechts, en verschafte zich daarmee de kans om fraai over Ertugrul heen te lobben: 1-0.

Galatasaray zette door en kwam via Yilmaz bijna op 2-0. Zijn schot vloog net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Ook na rust bleven de kansen enigszins schaars. Alanyaspor wist aanvallend weinig te creëren, maar verscheen wel gevaarlijk voor het doel met een schot van Jure Balkovec, wiens poging niet langs de verdedigingslinie kwam.

Galatasaray zelf kwam tien minuten voor tijd nog het dichtst bij een treffer via Abdulkerim Bardakci. De Turks international zal zijn kopbal knap gekeerd worden door Ertugrul. Het eindigde zodoende in 1-0.