Gabriel Jesus opnieuw held van Arsenal, dat weigert om strijd met Liverpool op te geven

Arsenal heeft zaterdag opnieuw gewonnen van Crystal Palace, ditmaal met 1-5. De overwinning komt drie dagen na de 3-2 zege op de Londense stadgenoot in de kwartfinale van de EFL Cup. Gabriel Jesus was met twee goals wederom de grote man bij Arsenal, dat op drie punten komt van koploper Liverpool. De Engelse lijstaanvoerder, zondag tegenstander van Tottenham Hotspur, heeft nog wel twee duels tegoed.

Arsenal, met Jurriën Timber als rechtsback, kende een droomstart op Selhurst Park. Gabriel Jesus, midweeks goed voor een hattrick tegen Palace in de EFL Cup, schoot van dichtbij raak in de linkerhoek: 0-1. De vreugde bij de bezoekers uit Noord-Londen was van korte duur, want slechts vijf minuten na de openingstreffer trok Ismaïla Sarr de stand gelijk voor de thuisclub.

De openingsfase in Zuid-Londen was zéér levend. Na een kwartier spelen schoot Gabriel Jesus opnieuw raak, nadat de bal uit een corner voor zijn voeten kwam. Er was na 24 minuten tegenslag voor Arsenal: Bukayo Saka verliet het veld met een spierblessure. Het is afwachten hoelang de vleugelaanvaller nodig heeft om te herstellen. Leandro Trossard verving hem op rechts.

Arsenal kwam enkele minuten voor rust zelfs op 1-3. Kai Havertz tikte van dichtbij binnen nadat een kopbal van Gabriel Jesus op de paal terechtkwam. Kort daarvoor raakte Gabriel Magalhães nog de lat met een kopbal. Een comfortabele voorsprong voor the Gunners na 45 minuten spelen. Palace was niet veel minder, maar benutte de kansen niet en moest steeds in de achtervolging.

Palace probeerde het opnieuw na rust en had pech dat inzetten van de bedrijvige Jean-Philippe Mateta en Sarr geen doel troffen. Arsenal gokte op de snelheid voorin en breidde de voorsprong na een uur spelen uit. Gabriel Jesus miste nog jammerlijk van dichtbij, maar op aangeven van de ingevallen Declan Rice schoot Gabriel Martinelli wél raak: 1-4. Daarmee was alle spanning verdwenen op Selhurst Park.

Palace bracht in de slotfase Eddie Nketiah nog binnen de lijnen, de voormalig aanvaller van Arsenal die woensdag nog scoorde tegen zijn voormalig werkgever. Het was echter bij lange na niet voldoende om de spanning terug te brengen in de Londense derby. Arsenal loerde op de kansjes om de voorsprong uit te breiden, wat overigens niet gebeurde.

Arsenal speelde het uitduel rustig uit en kwam zelfs nog op 1-5 via de sterk ingevallen Rice. Kort daarvoor werd een eretreffer van Palace overigens nog afgekeurd. Arsenal wacht nu rustig op wat Liverpool zondag doet tegen Tottenham. De ploeg van manager Mikel Arteta sluit het kalenderjaar op 27 december af met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Ipswich Town.