Gaat Real Madrid als serieuze titelkandidaat het nieuwe jaar in?

Real Madrid sluit de eerste seizoenshelft in LaLiga af met een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. Houdt de Koninklijke de titelstrijd in Spanje spannend, of zorgt de middenmoter voor een stunt op eigen veld? De uitwedstrijd van Real in Alavés begint donderdagavond om 21:30 uur Nederlandse tijd.

Real deed zondag goede zaken in de strijd om het kampioenschap in LaLiga. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn elftal met 4-1 winnen van Villarreal. Alavés kende een veel minder goede generale. De middenmoter verloor met van de verrassend sterke koploper Girona. El Glorioso azen derhalve op revanche als Real donderdag op bezoek komt in het Estadio Mendizorrotza.

Zie jij Real Madrid winnen? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Madrileense grootmacht. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Real Madrid in Alavés? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Deportivo Alavés - Real Madrid Winst Deportivo Alavés Gelijkspel Winst Real Madrid Stem Deportivo Alavés - Real Madrid Winst Deportivo Alavés 7% Gelijkspel 7% Winst Real Madrid 86% Totaal aantal stemmen: 154 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties