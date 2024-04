Gaaei haalt zijn gram met fantastisch doelpunt bij Ajax - Go Ahead Eagles

Anton Gaaei heeft donderdagavond een fantastisch doelpunt gemaakt voor Ajax. De rechtsback, die eerder dit seizoen twee keer pijnlijk gewisseld werd in de eerste helft, scoorde tegen Go Ahead Eagles met een prachtige volley vol in de kruising.

Gaaei kende een ijzersterke openingsfase van de wedstrijd, want hij leverde vlak voor zijn doelpunt ook al een fantastische voorzet af op Steven Bergwijn. De gelegenheidsspits wist niet te profiteren van de gigantische kans, zijn intikker ging net naast.

In de 24ste minuut was het raak voor Gaaei, die voor het eerst scoorde namens Ajax. De Deense vleugelverdediger werd op maat bediend door een voorzet vanaf de achterlijn van Mika Godts. Gaaei twijfelde niet en nam de bal ineens uit de lucht op de pantoffel, met een weergaloze goal tot resultaat.

????????! Anton Gaaei neemt de bal op de pantoffel en schiet snoeihard raak ??#ajagae — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2024

Gaaei was tot dusver bezig aan een uiterst moeizaam debuutseizoen bij Ajax. De rechtsback kwam voor 4,5 miljoen euro over van Viborg FF en had grote aanpassingsproblemen. Tegen Feyenoord (4-0 verlies) en AZ (2-0 nederlaag) werd Gaaei al in de eerste helft gewisseld vanwege zijn zwakke spel. Na het debacle in Alkmaar verwijderde de Deen al zijn posts op Instagram.

