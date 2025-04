Fulham is woedend na nog nooit eerder vertoonde arbitrale blunder in de Premier League

Het doorvoeren van wissels is dagelijkse kost in voetbalwedstrijden. Daar kan weinig mee misgaan, zou je zeggen. De vierde official tijdens het Premier League-affiche Bournemouth - Fulham (1-0) bewees maandag het tegendeel.

Het duel tussen de twee directe concurrenten werd al in de eerste minuut in het slot gegooid. Antoine Semenyo maakte namens the Cherries, waar Kepa Arrizabalaga een sterke indruk maakte, de enige treffer. Justin Kluivert deed wegens een blessure niet mee.

Het meest spraakmakende moment van het duel volgde in minuut 57. Fulham-trainer Marco Silva wilde Sasa Lukic naar de kant halen voor Adama Traoré, maar er ging iets mis bij het doorgeven van de wissel aan de vierde man.

In plaats van Lukic (rugnummer 20) werd Ryan Sessegnon (rugnummer 30) naar de zijlijn geroepen middels het wisselbord. Silva vroeg de official, Tim Robinson, om de fout te corrigeren, maar kreeg nul op rekest.

Op de persconferentie na afloop uitte de verliezende trainer zijn onvrede. Silva spreekt van miscommunicatie tussen zijn eigen staf en de vierde man.

“Er was nog genoeg tijd om de fout te herstellen. Ik heb ook geprobeerd dat te bewerkstelligen, maar de vierde official wilde ons niet helpen.”

De standvastigheid van Robinson blijkt gegrond te zijn. De regels van de IFAB schrijven voor dat een wissel niet teruggedraaid mag worden zodra de invaller het veld betreedt en Traoré was al in het veld om het moment dat Silva zijn beklag deed.