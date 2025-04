Fris sc Heerenveen is dicht bij play-offs na dominante zege op NEC

SC Heerenveen heeft zondag ten koste van NEC zijn tweede Eredivisie-zege op rij geboekt. De Friezen maakten een prima indruk in het Abe Lenstra Stadion, al lieten zij NEC onnodig lang in leven: 1-0. Ion Nicolaescu werd de matchwinner via een benutte strafschop vlak na rust. Heerenveen staat stevig achtste en is dicht bij de play-offs om Europees voetbal. NEC bekleedt slechts de dertiende plaats.

Heerenveen startte goed aan de wedstrijd, zette druk naar voren en zocht naar de voetballende oplossing. De vrije man werd regelmatig gevonden en dat leidde al snel tot een schietkans voor Levi Smans, die de bal uitstekend naar de verre hoek stuurde. Helaas voor hem had Robin Roefs een prachtige redding in huis.

Roefs was voor rust de beste man aan de zijde van NEC en voorkwam met een nieuwe fraaie redding opnieuw dat Heerenveen tot scoren kwam. Ditmaal was het Hristiyan Petrov die zijn inzet richting de bovenhoek gekeerd zag worden.

Heerenveen was heer en meester, maar het zat de Friezen ook niet mee. Zeker Nicolaescu was tot tweemaal toe dichtbij zonder de inmenging van Roefs. De Moldaviër trof allereerst uit de draai de paal, even later schoot hij voorlangs.

NEC maakte in zijn weinige momenten voor het doel bovendien de verkeerde keuzes. Vito van Crooij kon vrij doorlopen richting Andries Noppert, die het weinig overtuigende stiftballetje van de NEC'er goed pakte. Een fout van Nikolaj Hopland stond aan de basis van het volgende gevaarlijke Nijmeegse moment, maar Kento Shiogai wist het cadeautje niet uit te pakken.

Ook na rust was Heerenveen de betere partij en kwam de voorsprong er alsnog via een door Nicolaescu benutte strafschop, die werd veroorzaakt door een overtreding van Iván Márquez op Luuk Brouwers: 1-0.

Door de 2-0 even later ging een streep wegens nipt buitenspel van Ilias Sebaoui, die aan de basis stond van een fraaie, en dus afgekeurde, goal van Marcus Linday. Ondanks de minimale achterstand maakte NEC ook na rust nooit serieus aanspraak op een resultaat. Smetje voor Heerenveen in de slotfase was de gele kaart voor Brouwers, die geschorst is voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.