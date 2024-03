Frimpong en Grimaldo andermaal goud waard voor Leverkusen in verhitte derby

Bayer Leverkusen is zondagmiddag nog een stapje dichter bij de Duitse landstitel gekomen. De ploeg van succestrainer Xabi Alonso won de verhitte Rheinderby tegen FC Köln met 0-2. Jeremie Frimpong opende de score vlak voor rust, na de onderbreking maakte de andere vleugelverdediger, Alejandro Grimaldo, er 0-2 van. Jan Thielmann pakte al vroeg een rode kaart en hielp Leverkusen zo in het zadel. Leverkusen staat nu tien punten los van Bayern München, met nog tien speelrondes te gaan.

Aan de kant van Leverkusen stond Frimpong weer aan de aftrap. Samen met de andere sensatie op de vleugel, Grimaldo, moest hij voor de aanvoer richting Jonas Hofmann, Florian Wirtz en Patrik Schick zorgen. Victor Boniface ontbrak nog altijd.

Leverkusen kreeg al in de derde minuut een uitgelezen kans om de voorsprong te grijpen. Frimpong legde vanaf de rechterkant terug op Patrik Schick, die op zijn beurt een handig tikje in huis had op Jonas Hofmann. De middenvelder schoot beheerst enkele centimeters naast de voor hem verkeerde paal.

Niet veel later klaagde Granit Xhaka bij arbiter Tobias Stieler dat hij bewust op zijn hak werd getrapt door Thielmann. Stieler werd naar het VAR-scherm geroepen en gaf de aanvaller van Köln een directe rode kaart.

Köln oogde gefrustreerd en na een harde overtreding kreeg Dejan Ljubicic geel, waardoor de Oostenrijker de regionale derby tegen Borussia Mönchengladbach volgende week moet missen. Ook Frimpong liet zich gelden met een harde overtreding op Jeff Chabot. De Oranje-international kreeg daarvoor geel en mist volgende week het thuisduel met VfL Wolfsburg.

Een spijkerharde tackle van Eric Martell op Wirtz stookte het vuurtje nog wat verder op. Ondanks hevige protesten aan Leverkusen-zijde kreeg Martel slechts geel. De daaropvolgende vrije trap van Grimaldo vloog maar net over. Köln meldde zich regelmatig voor het doel van Leverkusen, dat desondanks de betere ploeg bleef.

Leverkusen dacht na de harde fase wat meer aan voetballen en drukte Köln flink terug. Het leverde gevaarlijke momenten op en tien minuten voor rust leidde dit zelfs tot een treffer. Een voorzet vanaf links van Grimaldo belandde via Schick bij Frimpong, die van dichtbij raak schoot: 0-1.

?????????????? ???????????????? ???? De Nederlander is opnieuw trefzeker voor Leverkusen en schiet zijn ploeg naar de voorsprong in de derby tegen Koln ?? ?? https://t.co/5qec7RFJ0j#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga #KOEB04 pic.twitter.com/1jetAxQpp0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 3, 2024

Vlak na de onderbreking had Sargis Adamyan de gelijkmaker op zijn schoen. De speler van Köln had de pech dat zijn inzet op de paal belandde. Leverkusen nam het initiatief daarna weer over en kwam op 0-2 via Grimaldo, die van dichtbij binnentikte na een prima pass van Amine Adli. Daarmee was het duel wel gespeeld en werd het spel wat minder hard. Leverkusen trok de voorsprong vrij eenvoudig over de streep en is zodoende weer een stap dichter bij de titel.

