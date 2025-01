Frenkie de Jong zegt op 'kruispunt' te staan bij FC Barcelona: 'Je leest in de kranten...'

Voor Frenkie de Jong moet 2025 een hoop meer brengen dan het afgelopen jaar. De middenvelder miste in 2024 de nodige maanden, waaronder die waarin het EK werd gespeeld, door een zware enkelblessure en staat bij FC Barcelona niet langer bovenaan de pikorde. In gesprek met Voetbal International bespreekt hij het onderwerp dat altijd al onderwerp van gesprek is: zijn contractsituatie.

Dat thema is een onderwerp dat niet kan uitblijven in een vraaggesprek met De Jong. In Spaanse media is de toekomst van de creatieveling bij Barcelona bijna dagelijkse kost. Zelf krijgt hij ook het een en ander mee, zo zegt De Jong.

"Ik heb dit natuurlijk al jaren en alles went. Voor mij is het ook niet moeilijk ermee om te gaan", laat de Oranje-international weten. "Ik focus me waarop ík invloed heb en dat is hoe ík me voel bij de club, hoe ík het vind gaan. Op basis daarvan beslis ik of dat allemaal nog goed voelt en of ik wil blijven of niet."

"En dan heb je aan de andere kant de club die er wat over te zeggen heeft", vervolgt De Jong realistisch. "De rest is allemaal ruis. Niks. Natuurlijk word je er weleens moe van, want het ontgaat me niet, maar zelf zeg ik nooit wat."

"De consequentie is dan wel dat mensen gaan geloven wat er wordt geschreven. Dat kan ik trouwens ook niemand kwalijk nemen, want het is de enige informatie die zij krijgen. Waar ik wel echt moeite mee heb, is dat er hier regelmatig dingen worden verzonnen, écht verzonnen."

Vaak betreffen de geruchten de verbintenis van De Jong. "Ik sta op een kruispunt in mijn carrière. Ik heb nog anderhalf jaar bij Barcelona en je leest in de kranten dat dit een item is. Voor mij is het dat alleen nu níét."

"Laat ik eerst maar weer eens gaan voetballen, dan zien we daarna wel wat de club van plan is en ga ik tegen die tijd met mijn familie en Ali Dursun (zijn zaakwaarnemer, red.) zitten om te bepalen wat ik zelf wil", besluit De Jong het onderwerp.