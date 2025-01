'Frenkie de Jong vertelde in zijn uitgebreide interview één grote leugen'

Frenkie de Jong gaf vorige week een exclusief en uitgebreid interview aan Voetbal International, waarin volgens journalist Süleyman Öztürk een leugentje van de middenvelder van FC Barcelona verpakt zat. "Ik dacht: wat je hier vertelt is niet helemaal waar, Frenkie", aldus Öztürk maandag in een video-item van VI.

Het gaat Öztürk om het antwoord van De Jong op de vraag wat het zegt dat hij de laatste twee wedstrijden van 2024 geen enkele speelminuut kreeg van trainer Hansi Flick. "Niks", zei De Jong. "Ik heb tijd nodig, dat weet ik en dat weet de trainer. Als ik over een paar weken nog niet speel, ligt het aan mezelf. Het moet nu wel écht gaan gebeuren, dat gevoel leeft bij mij heel sterk."

Volgens Öztürk weet De Jong dat het anders zit. "Frenkie zei eigenlijk dat hij zich geen zorgen maakt over het gebrek aan speelminuten, en dat de trainer ook wel weet dat de echte fitheid bij hem nog moet komen. Toen dacht ik: dat is niet helemaal waar, Frenkie. Hij is zeer intelligent, alleen hier loog hij een beetje, of heel erg eigenlijk."

Öztürk legt uit hoe de vork volgens hem in de steel zit. "Pedri en Marc Casadó hebben hun kans gegrepen op het middenveld van Barcelona. Dat duo gaat Hansi Flick niet uit elkaar trekken, dus die spelen sowieso. Frenkie gaat alleen spelen als een van die twee rust krijgt, of bij schorsingen of blessures. Pedri en Casadó gaan, als ze fit zijn, elke belangrijke wedstrijd spelen."

De Jong zat al eerder in een moeilijke fase bij Barça, zo memoreert Öztürk. "Onder Xavi zat Frenkie ook even op de bank, maar toen raakte er iemand geblesseerd en kwam hij terug in het elftal."

De Jong lijkt bij Barcelona te willen blijven, maar Öztürk raadt de middenvelder aan om daar nog eens goed over na te denken. "De vraag is eigenlijk: wil hij nog een halfjaar op de bank zitten? Natuurlijk wil hij nu bij Barcelona blijven, maar er kunnen in de laatste week van januari nog veel dingen gebeuren. Als er een club met een bod komt, een goed verhaal en een trainer met overtuigingskracht... Waarom niet op 5 februari bij Manchester United debuteren?"