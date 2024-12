Frenkie de Jong veroorzaakt strafschop en ziet Barcelona zege in blessuretijd weggeven

FC Barcelona heeft zaterdag tegen Real Betis puntenverlies geleden in LaLiga. Een door Frenkie de Jong veroorzaakte strafschop leek door een late treffer van Ferran Torres zonder gevolgen te blijven, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis door een fraaie treffer van Assane Diao: 2-2. Barcelona staat nu vijf punten los van Real Madrid, dat nog twee duels tegoed heeft.

Barcelona begon werkelijk dramatisch aan het treffen in Estadio Benito Villamarín, waar Betis binnen 2,5 minuut twee reuzenkansen kreeg. Eerst was Raphinha de reddende engel voor Barcelona, door een kopbal van Diego Llorente vlak voor de doellijn weg te halen. Nog geen minuut later kwam voormalig Barcelona-speler Abde Ezzalzouli oog in oog met Iñaki Peña te staan. Laatstgenoemde keerde de lage inzet van de Marokkaan.

Barcelona, waar De Jong voor het vijfde duel op rij op de bank begon, schrok enigszins wakker en meldde zich daarna ook in de zestien van Francisco Vieites. De Betis-goalie moest zijn arm strekken om een treffer van Jules Koundé in de korte hoek te voorkomen. Een geplaatste poging van Yamal gaf Vieites vervolgens de gelegenheid een mooie showduik te maken voor de fotografen.

Yamal werd even later gevonden door Raphinha en probeerde het met een spectaculaire poging, die vanuit Catalaans perspectief langs de verkeerde kant van de paal vloog. Vijf minuten voor rust sloeg de tot dat toe onzichtbare Robert Lewandowski genadeloos toe. Yamal bereikte Pedri, die de ruimte zag aan de rechterkant en meegaf aan de mee opgekomen Koundé. De Fransman zette direct voor en zag Lewandowski zijn zestiende LaLiga-goal van het seizoen maken: 0-1.

Net als in de eerste helft ging Betis ook in de tweede helft als een bezetene van start. Ditmaal leverde dat offensief Betis niet twee, maar drie enorme kansen op. Allereerst kopte Sergi Altimira op haast wonderbaarlijke wijze naast het doel van Peña.

Zo'n dertig seconden later schilderde Romain Perraud een voorzet op het hoofd van Abde, die rakelings naast kopte. Chimy Ávila, de broer van Ajacied Gastón, kreeg in de zestien tijd en ruimte om aan te nemen én uit te halen. Met een schitterende reflex voorkwam Peña de gelijkmaker.

De Jong viel na een uur in voor Dani Olmo en beging nog geen vijf minuten na zijn entree een overtreding in de zestien op Vítor Roque, die op zijn hak werd getikt door de Oranje-international. Flick kreeg door protesten een directe rode kaart en zag Lo Celso de strafschop feilloos binnenschieten: 1-1.

Puntenverlies leek aanstaande voor Barcelona, maar dankzij een heerlijke assist van Yamal leek het toch nog goed te komen voor de bezoekers. De vleugelspeler sneed met zijn pass door de defensie van Betis en bereikte Torres, die in de korte hoek raak schoot. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek door het hangende voetje van Aitor Ruibal geen sprake van: 1-2.

In de vierde van de acht minuten aan toegevoegde tijd ging het toch nog mis voor Barcelona. Ruibal gaf zeer scherp voor en de pas negentienjarige Diao, de vervanger van Roque, schoot met binnenkant voet zeer beheerst raak: 2-2.