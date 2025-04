Frenkie de Jong spreekt zich in Spaanse media helder uit over teamgenoot na Atlético Madrid - FC Barcelona

Frenkie de Jong is erg tevreden bij FC Barcelona. Woensdagavond verzekerde hij zich dankzij een 0-1 zege op Atlético Madrid, na het eerdere 4-4 gelijkspel in het heenduel, van een finaleplek in de Copa del Rey tegen Real Madrid. In de Spaanse media is de Oranje-international zeer lovend over zeker een teamgenoot bij Barcelona.

Woensdagavond volstond een doelpunt van Ferran Torres om FC Barcelona naar de bekerfinale tegen Real Madrid te schieten. De Jong stond in de basis tegen Atlético Madrid en maakte de negentig minuten vol.

Na afloop heeft De Jong lovende woorden voor partner op het middenveld Pedri, terwijl hij eveneens aangaf uit te kijken naar de eindstrijd tegen de eeuwige aartsrivaal.

“Om eerlijk te zijn ben ik echt blij met al mijn medespelers, maar een speler als Pedri naast je hebben maakt het voetballen voor mij wel een stuk makkelijker”, vertelde De Jong.

“Hij is geniaal aan de bal. Hij vindt altijd de beste oplossingen en hij steekt anderen weg. Ik ben erg blij met hem.” Net als De Jong speelde Pedri de hele wedstrijd.

“Een Barça - Real Madrid is altijd speciaal. De teams zijn altijd gelijkwaardig en de een kan de ander altijd verslaan, ongeacht de situatie waarin de ploegen zitten. Daarvoor moeten we eerst nog wel veel andere wedstrijden spelen”, aldus De Jong.

Er is voor Barcelona een curciale periode aangebroken, want het team van trainer Hansi Flick schaakt nog op drie borden. In de kwartfinale van de Champions League volgt een tweeluik met Borussia Dortmund, terwijl Barça in LaLiga nek-aan-nek gaat met Real Madrid. De bekerfinale wordt op 26 april afgewerkt.