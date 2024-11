Frenkie de Jong spreekt bij Nederlands elftal heldere taal over eigen concurrent Jerdy Schouten

Frenkie de Jong vindt Jerdy Schouten een 'hartstikke goede speler', zo vertelt de middenvelder van FC Barcelona in gesprek met De Telegraaf. De twee zijn concurrenten van elkaar bij het Nederlands elftal, maar zullen elkaar deze interlandperiode niet voor de voeten lopen.

Schouten is namelijk al een tijdje geblesseerd. In het met 1-2 gewonnen duel met AZ in oktober greep de controlerende middenvelder naar zijn knieholte en sindsdien speelde de PSV'er geen minuut meer. Derhalve moet Schouten ook de interlands met Hongarije en Bosnië en Herzegovina laten schieten.

De Jong is na heel lang blessureleed wél weer terug bij het Nederlands elftal. Heel lang worstelde de voormalig Ajacied met zijn enkel en daarom miste hij ook het EK van afgelopen zomer, maar nu heeft De Jong zich voor het eerst in lange tijd weer gemeld in Zeist.

Tijdens zijn lange absentie zag de uit Arkel afkomstige spelverdeler zijn landgenoten zich goed ontwikkelen. "Er zijn veel jongens die het goed doen", zegt hij tegen de ochtendkrant. "Er zit veel talent in de selectie. We hebben ook steeds meer jongens die bij grote clubs spelen. Dat is een goede ontwikkeling. Laten we hopen dat zich dat doorzet."

Eén middenvelder in het specifiek kan De Jong wel bekoren: Schouten. De twee zijn - mits fit - elkaars concurrenten voor een plekje op het middenveld, terwijl Ryan Gravenberch als nummer zes en Tijjani Reijnders als meest vooruitgeschoven middenvelders ook in bloedvorm verkeren.

"Ik vind Schouten een goede speler. Hij is in balbezit heel goed, verdedigend ook en ziet het spel heel goed. Hij is een hartstikke goede speler", looft De Jong zijn ploeggenoot." De middelste linie van Oranje puilt uit van de kwaliteit, weet ook de 27-jarige international.

Behalve Reijnders, Gravenberch en De Jong zijn ook Quinten Timber, Mats Wieffer en Teun Koopmeiners opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. "Ik moet aan de bak, maar dat moet je altijd, waar je ook speelt, bij welk team dan ook. Maar zeker bij het Nederlands elftal is dat normaal", blijft de Nederlander rustig.