Frenkie de Jong poseert vrolijk op captainfoto van FC Barcelona

Frenkie de Jong is dit seizoen de derde captain van FC Barcelona. De Catalaanse topclub maakt via de officiële kanalen bekend dat daar binnen de selectie voor gekozen is. Daarmee stijgt De Jong een plekje in de pikorde: vorig jaar was de Oranje-international nog de vierde aangewezen man na Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen en Ronald Araújo.

Met het vertrek van Sergi Roberto is Ter Stegen nu de eerste die de band om zijn arm zal krijgen. Araújo schuift door naar plek twee, De Jong dus naar plek drie. Mocht geen van drieën beschikbaar zijn, krijgt of Raphinha (vier) of Pedri (vijf) de band om zijn arm.

Afgaande op vorige seizoenen zal Ter Stegen vaak de band dragen. De Duitser mist nauwelijks wedstrijden: zijn aantal van 36 over alle competities in 2023/24 was voor hem aan de lage kant. Ook in de seizoensouverture tegen Valencia (1-2 winst) droeg Ter Stegen de band. De Jong was daarbij nog altijd niet van de partij.

De spelmaker uit Arkel kampt nog altijd met de enkelblessure die hem ook al het EK deed missen. Barça-trainer Hansi Flick kon ook al niet voorspellen wanneer hij weer een beroep kan doen op De Jong.

“Ik ben optimistisch over hun (dat van De Jong en Ansu Fati, red.) herstel, maar ze hebben nog even te gaan”, zei Flick vorige week. “Voor De Jongs rentree hebben we nog geen datum vastgeprikt.”

In ieder geval moet De Jong aankomende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. Bondscoach Ronald Koeman heeft de 54-voudig international niet opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland.

De Jongs laatste interland dateert van september 2023: het EK-kwalificatieduel tegen Ierland. In clubverband kwam de middenvelder op 21 april voor het laatst in actie, tegen Real Madrid.