Frenkie de Jong maakt rentree voor FC Barcelona, dat vijf keer scoort

Frenkie de Jong heeft zijn rentree gemaakt voor FC Barcelona. De Oranje-international viel een kwartier voor tijd in en maakte zo zijn eerste minuten sinds 21 april, toen hij geblesseerd raakte aan zijn enkel. Barcelona won dinsdag overigens zonder moeite van Young Boys: 5-0. Robert Lewandowski maakte er twee, terwijl ook Raphinha en Iñigo Martínez wisten te scoren. Mohamed Camara tekende daarnaast voor een eigen doelpunt.

Bij Barcelona keerde De Jong voor het eerst sinds april toen hij geblesseerd raakte tegen Real Madrid, terug in de wedstrijdselectie. Hij begon op de bank en zag Marc Casadó en Pedri het blok op het middenveld vormen. Raphinha begon op 10, achter aanvallers Lamine Yamal, Ferran Torres en Robert Lewandowski.

Het kwaliteitsverschil was duidelijk te zien. Barcelona had amper tot geen last van Young Boys en opende in de achtste minuut de score. Yamal gaf handig mee aan Raphinha, wiens lage voorzet bij de tweede paal werd binnengetikt door Robert Lewandowski: 1-0.

Het leek wachten op de 2-0 ten dat bleek ook zo te zijn. Uit een kort genomen hoekschop legde Raphinha terug op Pedri, wiens inzet smoorde in een woud aan verdedigers. Ondertussen was Raphinha enkele meters doorgelopen, waardoor hij precies lekker uitkwam om van dichtbij raak te schieten in de korte hoek.

Barcelona bleef de Zwitsers tegen de muur drukken. Een standaardsituatie leverde vervolgens de 3-0 op, toen Pedri een vrije trap op het hoofd van Martínez schilderde en laatstgenoemde feilloos raak kopte.

Na rust gingen de Catalanen vrolijk verder. Een hoekschop van Raphinha belandde bij de tweede paal bij Martínez, die terugkopte op Lewandowski. De Pool kopte via zijn voet raak: 4-0. Het was wachten op de terugkeer van De Jong, maar eerst was het de beurt aan Ansu Fati, die er eveneens enige tijd uitlag en kon rekenen op een daverend applaus van het aanwezige publiek.

Ondertussen liet Young Boys zich even zien voor het doel van Iñaki Peña. Joël Monteiro snelde de zestien in en schoot hard tegen de lat. Een kwartier voor tijd was het moment daar voor De Jong, die Yamal afloste. Vijf minuten na zijn entree werd het 5-0. Baldé gaf matig voor, maar zag Camara de bal in eigen doel werken.