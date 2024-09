Frenkie de Jong krijgt luid applaus bij FC Barcelona: rentree aanstaande

Frenkie de Jong lijkt zeer spoedig zijn rentree op de velden te kunnen maken. De middenvelder deed maandag voor het eerst in tijden deels mee aan de groepstraining en Sport verwacht dat hij volgende week het groene licht krijgt om weer te mogen spelen. Voorwaarde is wel dat hij deze week de groepstrainingen volledig mee kan doen.

De Jong raakte in april tegen Real Madrid geblesseerd aan zijn enkel na een charge van Federico Valverde. Desondanks leek hij het EK te kunnen halen, maar daar moest hij noodgedwongen een streep doorheen zetten.

De verwachting was dat hij vlak daarna mee zou kunnen draaien in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ook dat ging niet door. Vanwege de aanhoudende klachten stelden de clubartsen voor om een operatie te ondergaan. De Jong en zijn entourage zagen dit echter niet zitten en kozen voor een natuurlijk herstel.

De Jong trainde de afgelopen tijd alleen, maar omdat hij zich goed voelde volgde maandag zijn rentree bij de groepstraining. Deze week volgt een cruciale test voor de Oranje-international. Als hij erin slaagt de volledige groepstrainingen pijnvrij mee te doen, dan volgt zijn rentree in de wedstrijdselectie mogelijk volgende week al.

Op beelden van Barcelona is te zien hoe een lachende De Jong applaus krijgt van zijn teamgenoten. Ook Ansu Fati, die dit seizoen nog niet in actie kwam wegens een voetblessure, heeft de groepstraining hervat. Het Champions League-duel van donderdagavond tegen AS Monaco komt uiteraard nog te vroeg voor het duo.

Als alles volgens plan verloopt, is hij er mogelijk komende woensdag al bij wanneer Barcelona het in eigen huis opneemt tegen Getafe. Als dat toch geen haalbare kaart blijkt, dan is hij er naar alle waarschijnlijkheid volgende week zaterdag bij. Barcelona speelt dan uit tegen Osasuna.

Voor trainer Hansi Flick is de aanstaande rentree van De Jong een flinke opsteker. De Duitse oefenmeester moet nog maandenlang wachten op de rentree van de zwaar geblesseerde Marc Bernal, terwijl Gavi eind oktober of begin november wordt terugverwacht. Daarnaast staat Dani Olmo nog ruim een maand aan de kant.