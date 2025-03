Frenkie de Jong is heel blij met keuze van Ronald Koeman: 'Hij is een geweldige speler'

Frenkie de Jong is erg blij met de keuze van Ronald Koeman om Memphis Depay weer bij de selectie van het Nederlands elftal te halen, zo laat de middenvelder van FC Barcelona weten aan ESPN.

Memphis zit voor het eerst sinds het EK van 2024 weer bij de selectie van het Nederlands elftal. Hij heeft nog vier doelpunten nodig om het totaal van Van Persie te evenaren. Of Memphis ook meteen weer eerste keuze is in de spits bij Oranje, wilde Koeman eerder niet prijsgeven.

De Jong is in ieder geval blij dat de spits van Corinthians weer bij de selectie is gehaald door Koeman. “Hij is niet alleen een vriend van mij, maar ook een geweldige speler.”

“Hij speelt nu alle wedstrijden in Brazilië, begint De Jong in het interview. “Hij speelt heel erg goed en is volledig fit. Hij is een van onze belangrijkste spelers”, aldus de 27-jarige spelverdeler.

De Jong en Memphis speelden in het seizoen 2021/22 samen bij Barcelona. Laatstgenoemde vertrok daarna echter naar Atlético Madrid, alvorens hij transfervrij naar Corinthians verhuisde.

Inmiddels speelde hij 28 keer namens de Braziliaanse topclub. Hierin wist hij negen doelpunten te maken en tien keer een assist te leveren.

Het Nederlands elftal kan zich opmaken voor twee fraaie affiches tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Op 20 maart staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma, waarna drie dagen later de return in Estadio Mestalla volgt.