Frenkie de Jong haakt net voor duel Nederlands elftal af bij FC Barcelona

Frenkie de Jong ontbreekt zondagavond bij FC Barcelona in de topper tegen Atlético Madrid. De Nederlander is niet fit genoeg, zo meldt Fabrizio Romano naar aanleiding van uitspraken van trainer Hansi Flick. Daardoor komt mogelijk ook zijn inzetbaarheid bij het Nederlands elftal in gevaar.

De ontmoeting tussen Barcelona en Atlético is van enorm belang in de strijd in de top van LaLiga. Bij een overwinning komt de ploeg van Flick op gelijke hoogte met koploper Real Madrid, met zelfs nog een wedstrijd tegoed.

“Frenkie de Jong is uitgeschakeld vanwege ongemakken. Hij zou eigenlijk starten, maar dat ging helaas niet”, zo wordt Flick geciteerd door Romano. Wat precies de aard van de blessure is, wordt niet duidelijk, maar het heeft er schijn van dat hij ziek is.

Flick benadrukt namelijk dat De Jong zelfs niet op de bank zal plaatsnemen. De afwezigheid van De Jong op het middenveld van Barcelona wordt opgevangen door Marc Casadó, die daar wordt bijgestaan door Pedri en Dani Olmo.

Het nieuws heeft mogelijk ook gevolgen voor het Nederlands elftal. De manschappen van Ronald Koeman melden zich maandag in Zeist, maar of De Jong daarbij zal zijn is dus de vraag.

Oranje neemt het komende donderdag op in De Kuip tegen Spanje voor de kwartfinale van de Nations League. Zondag volgt de return in Valencia. Daarin moet Koeman het ook al doen zonder Jerdy Schouten, die afhaakte met knieklachten.