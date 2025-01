Franse politie grijpt in: tien Feyenoord-fans opgepakt, tientallen het land uit gezet

Tientallen Feyenoord-fans die ondanks het inreisverbod toch de tocht naar Lille hebben gemaakt zijn het land uitgezet. Ook heeft de Franse politie tien supporters gearresteerd, dat meldt de Franse krant La Voix du Nord.

Dinsdag werd bekend dat de supporters van Feyenoord definitief niet welkom zijn in de Franse stad. De uitspraak volgde op een kort geding dat Feyenoord en supportersvereniging FSV de Feijenoorder gezamenlijk hadden aangespannen.

“Feyenoord is uitermate teleurgesteld dat het kort geding niet in het voordeel van de club is beslecht, maar kan niet anders dan berusten in de uitslag in de wetenschap dat de club samen met FSV de Feijenoorder alles in het werk heeft gesteld om uitsupporters aanwezig te laten zijn in Stade Pierre-Mauroy”, valt te lezen in een persbericht op de clubwebsite.

“De Franse overheid heeft aangegeven dat er sprake is van een inreisverbod. Supporters wordt derhalve geadviseerd om niet af te reizen naar Lille”, laat de Rotterdamse club op de eigen kanalen weten.

Dat advies werd door een aantal supporters in de wind geslagen. Zo zouden er volgens Franse berichtgeving 53 Feyenoord-supporters teruggestuurd zijn, nadat ze geprobeerd hebben Frans grondgebied binnen te komen. Daarnaast werden twee personen gearresteerd voor het bezit van illegaal pyrotechnisch materiaal, terwijl acht anderen werden opgepakt in het centrum van Lille.

Voor Feyenoord staat een plek bij de eerste acht in de Champions League op het spel tegen Lille. "We gaan all in", sprak trainer Brian Priske duidelijke taal. "Het doel is om te winnen van Lille, en dan zal het mee moeten zitten met resultaten op de andere velden.”

“De eerste taak is om dusdanig te presteren dat we de drie punten pakken. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, ze hebben een heel sterk team. We zullen opnieuw een topwedstrijd moeten spelen buitenshuis”, besluit de Deen.