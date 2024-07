PSV meldt zich na Couhaib Driouech niet opnieuw voor Excelsior-speler

Franse linksback Arthur Zagré voorlopig niet op radar van PSV: ‘Volgens zijn agent is het fake’

Arthur Zagré is klaar voor een stap hogerop na de degradatie van Excelsior uit de Eredivisie. De linksbenige verdediger van de Rotterdammers is reeds in verband gebracht met PSV, maar de Eindhovense club lijkt momenteel niet concreet in de markt te zijn voor Zagré.

"Het zal goed voor me zijn om na afgelopen seizoen een stap te maken, maar alleen als een mooie club voorbij komt en het goed voelt", zegt Zagré donderdag na de tweede training van Excelsior op weg naar het nieuwe seizoen tegen het Algemeen Dagblad.

Excelsior-watcher Wout Fassbender reageert via X op de woorden van Zagré over een eventuele zomertransfer. "PSV dat informeert naar Arthur Zagré van Excelsior? Volgens zijn agent is het 'fake'", aldus de journalist die de Rotterdamse club op de voet volgt. Zagré wordt bijgestaan door 2SAgency.

PSV niet in beeld

Volgens clubwatcher Rik Elfrink van hetis PSV momenteel niet bezig met de komst van Zagré. "Rondom Eindhoven wordt het Zagré-verhaal niet herkend. Peter Bosz zegt dat PSV het aan de linkerkant voorlopig met Fredrik Oppegard en Mauro Júnior gaat doen", zo valt te lezen op X.

Zagré, een voormalig Frans jeugdinternational, werd aan PSV gelinkt vanwege het vertrek van Patrick van Aanholt. De routinier verliet Eindhoven onlangs met een transfervrije status. Desondanks lijkt Bosz niet happig om een vervanger aan te trekken.

De 22-jarige vleugelverdediger kwam in januari 2023 op huurbasis binnen bij Excelsior. Een half jaar later nam de club uit Rotterdam Zagré definitief over van AS Monaco. Of hij langer aanblijft in kralingen is nu dus de vraag.

Zagré kwam afgelopen seizoen tot 33 duels namens Excelsior. In de play-offs tegen NAC Breda ontving de linksback een rode kaart, waarna Excelsior met 6-2 verloor. Thuis werd met 4-1 gewonnen, maar dat was niet voldoende om degradatie af te wenden.

Driouech

PSV en Excelsior naderen wel een akkoord over Couhaib Driouech, zo melden bronnen aan het. De 22-jarige vleugelspeler uit IJmuiden gaat de degradant naar verluidt een bedrag richting de 3,5 miljoen euro opleveren. Door bonussen kan het bedrag uitkomen op 4 miljoen euro.voegt toe dat Driouech voor vijf seizoenen tekent in Eindhoven.

