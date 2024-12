Frans Körver (87), die met recordaantal clubs naar de Eredivisie promoveerde, overleden

Frans Körver is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden in Roermond, zo heeft zijn familie officieel naar buiten gebracht. De geboren Limburger keepte bijna 400 wedstrijden voor MVV Maastricht en werkte nadien als trainer voor tal van clubs. Körver is recordhouder: hij promoveerde maar liefst zes keer met een club naar de Eredivisie.

Körver loodste FC Wageningen (1980), MVV (1988 en 1997), VVV-Venlo (1993), Fortuna Sittard (1982) en De Graafschap (1995) van de Eerste Divisie naar de Eredivisie.

De op 31 juli 1937 in Schinnen geboren Körver bleef Fritz Korbach wat betreft promoties net voor. Laatstgenoemde, in 2011 overleden, wist in totaal vijf keer als coach promotie af te dwingen naar het hoogste niveau.

Körver bereikte met Fortuna in 1984 de bekerfinale, die uiteindelijk werd verloren tegen Feyenoord. Peter Houtman tekende destijds voor het enige doelpunt in de eindstrijd, waarin ook Johan Cruijff meedeed.

De Limburgse trainer was voorts verbonden aan KSK Tongeren, DS '79, Roda JC Kerkrade, Helmond Sport en de amateurclubs Wilhelmina '08 en RKVV Maasbracht. Sinds 2012 vervulde Körver geen functie meer in de voetballerij.

Körver begon zijn profloopbaan in 1959 bij het Limburgse Sittardia. Nadien volgden 396 wedstrijden als keeper voor MVV. Hij heeft één interland voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan.

Fortuna vernoemde in 2007 een tribune naar Körver. De gepensioneerde trainer was vorig jaar nog een keer te gast bij MVV, dat onder zijn leiding voor het laatst promoveerde naar de Eredivisie.