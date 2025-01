Frankfurt heeft Marmoush niet nodig om Borussia Dortmund volgende dreun te bezorgen

Borussia Dortmund blijft dramatisch presteren in 2025. De naar de tiende plaats in de Bundesliga afgezakte grootmacht verloor vrijdag met 2-0 van Eintracht Frankfurt. Eerder dit kalenderjaar werd verloren van Bayer Leverkusen (2-3) en laagvlieger Holstein Kiel (4-2). De positie van hoofdtrainer Nuri Sahin zal na de zeperd in Frankfurt ongetwijfeld verder onder druk komen de staan dit weekeinde.

Frankfurt, zonder de naar Manchester City vertrekkende Omar Marmoush, ging furieus van start, met Hugo Larsson die doelman Gregor Kobel al in de eerste minuut testte. Het was een levendige openingsfase, want aan de andere kant raakte Serhou Guirassy de paal met een kopbal. Het was uiteindelijk Frankfurt dat de ban brak na zeventien minuten: Hugo Ekitiké schoot binnen na goed voorbereidend werk van voormalig Ajacied Rasmus Kristensen.

Dortmund had enkele minuten geluk toen Ansgar Knauff de paal teisterde met een knal van buiten de zestien. Frankfurt maakte het de bezoekers heel lastig in het restant van de eerste helft, maar doelpunten leverde dat de club uit de zakelijke hoofdstad van Duitsland niet op.

BVB kroop na de hervatting wat meer uit zijn schulp, onder aanvoering van de bedrijvige Guirassy, Julian Brandt en Jamie Gittens. Frankfurt hield de rijen doorgaans gesloten en loerde op de counter. Zo ontstond een spannende tweede helft in het Deutsche Bank Park.

De veelal bekritiseerde Sahin probeerde zijn ploeg op te zwepen en voerde enkele wissels door, in de hoop dat de muur van Frankfurt een keer geslecht kon worden. Het lukte Dortmund echter niet om een vuist te maken in aanvallend opzicht, tot frustratie van de meegereisde fans.

Door de 1-0 tussenstand mocht Dortmund blijven hopen op een punt en bleef het spannend in Frankfurt. De hoop van de middenmoter werd definitief de grond ingeboord in de blessuretijd.

De voor Larsson ingevallen Oscar Højlund bepaalde de eindstand in de 91ste minuut op 2-0, na een vlotte counter van Frankfurt. Feest na afloop bij de trotse nummer drie van Duitsland, en woede, ongeloof en teleurstelling bij het opnieuw falende Dortmund.