Franke haalt dag na mislukte overname van Vitesse hard uit naar 'liegende' Parry

Guus Franke reageert donderdag voor het eerst op de mislukte overname van Vitesse. De zakenman loopt naar eigen zeggen tegen 'te veel muren op' en beschuldigt voormalig Vitesse-eigenaar Coley Parry ervan dat hij met onwaarheden komt wat betreft het overnameproces.

Franke begint via Instagram met een dankwoord richting de trouwe aanhang van Vitesse. ''Mijn grootste wens was om samen met jullie Vitesse naar een stralende toekomst te leiden. Kosten noch moeite zijn gespaard, het geld stond klaar en aan alle eisen is meegewerkt. Maar ik loop tegen te veel muren op. Is het ene niet opgelost, dan komt er weer wat anders. Het voelt alsof je continu vijf oorlogen voert. En het is niet eenvoudig om dan de handdoek in de ring te moeten gooien.''

De man die Vitesse zo graag wilde overnemen richting zich daarna tot Parry. ''Voorts wil ik graag enkele onjuiste berichten en misleidende uitspraken in de pers rechtzetten. Parry communiceert helaas niet vanuit zijn hart voor de club, maar vanuit een focus op geld en invloed. Bij het verlengen van de licentie heeft hij opnieuw veel te veel macht gekregen, iets waarvoor ik eerder al heb gewaarschuwd.''

''Zijn beweringen over onze afspraken zijn simpelweg onzin'', gaat Franke verder met zijn uitleg. ''In ons contract staat klip en klaar dat Parry pas zijn geld zou ontvangen nadat ik officieel aanhouder zou zijn geworden. Daarnaast heeft Grant Thornton al in juli bevestigd dat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de overname te voltooien.''

''Ons Vitesse verdient leiderschap vanuit bezieling en betrokkenheid, in plaats van puur macht en financiële belangen'', aldus Franke, die benadrukt dat zijn liefde voor Vitesse 'diepgeworteld' is en hij erop vertrouwt dat de club er met de steun van iedereen weer bovenop komt.

Overname afgeblazen

Franke heeft de overname van Vitesse woensdag afgeblazen, zo maakte de zakenman in een persbericht naar De Telegraaf zelf bekend. Hij was de beoogde nieuwe eigenaar van de Arnhemmers, die met dit nieuws een flinke tik incasseren.

Franke schuift de schuld daarbij in de schoenen van Parry. "Coley Parry, de grootste schuldeider van voetbalclub Vitesse, heeft op 1 oktober jongstleden de miljoenenovereenkomst met beoogd overnamekandidaat Guus Franke opgezegd", meldde hij in een persbericht in handen van de ochtendkrant.

"Aangezien die overeenkomst een randvoorwaarde van de KNVB was om de Arnhemse club te redden, heeft Franke Vitesse vandaag geïnformeerd dat de overname hierdoor helaas van de baan is."