Frank de Boer begrijpt helemaal niets van aanstaande transfer Ajax: 'Ongelooflijk!'

Frank de Boer kijkt met grote verwondering naar de ontwikkelingen op de transfermarkt bij Ajax. De Amsterdammers staan naar verluidt op het punt om Brian Brobbey voor veel geld te verkopen, maar de ex-trainer van Ajax zet daar grote vraagtekens bij.

West Ham United meldde zich vrijdag voor Brobbey en zou bereid zijn om meer dan dertig miljoen euro te betalen. The Hammers zijn naarstig op zoek naar meer doelpunten. "Doelpunten?! Hij heeft één doelpunt gemaakt (in de Eredivisie, red.)", reageert De Boer in de studio van Viaplay.

De Boer begrijpt de mogelijke transfer vanuit het oogpunt van West Ham niet. "Ik vind het ongelooflijk. Als jij in de Eredivisie maar één doelpunt kan maken, vind ik dat héél, héél matig, eerlijk gezegd."

Brobbey zal het heel zwaar krijgen in de Premier League, denkt De Boer. "Als je het niet kan brengen in de Eredivisie… de Premier League is zo’n groot verschil. Hoe vaak hebben we niks meer gehoord van spitsen die naar de Premier League vertrokken?”

Brobbey maakte vorig seizoen nog achttien goals in de Eredivisie. “In mijn ogen heeft hij het één jaar goed gedaan. Op dit moment zie ik hem alleen maar op de grond liggen… En hij staat altijd stil. Hij staat altijd stil."

Cedric van der Gun, die ook aanwezig is in de studio van Viaplay, vindt dat het spel van Brobbey dit seizoen veranderd is. "In die periode dat hij veel goals maakte in de Eredivisie liet hij ook heel veel diepgang zien als er ruimte achter de verdediging lag. Dus de vraag is ook: dat hij het nu niet laat zien, is dat alleen zíjn schuld, of wordt er vanuit de trainer te weinig gedaan om het optimale eruit te halen?", aldus Van der Gun.