'Francisco Conceicão ontbreekt in wedstrijdselectie FC Porto en is heel dicht bij transfer naar topclub'

Francisco Conceição is heel dicht bij een transfer naar Juventus, zo weet Record vrijdag te melden. De 21-jarige aanvaller is volgens het Portugese medium niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel van FC Porto met Rio Ave.

A Bola maakte eerder ook al melding van de concrete interesse van Juventus in de kleine dribbelaar. Volgens die bron zouden de Italianen een huurovereenkomst aangaan met Porto inzake Conceição.

Die huurconstructie zou bovendien een verplichte optie tot koop van rond de 30 miljoen euro bevatten. Dat is 20 miljoen euro meer dan waarvoor Ajax Conceição deze zomer aan Porto verkocht.

De flankspeler kwam deze voorbereiding nog geen minuut in actie bij os Dragões. Hij lijkt niet bepaald voor te komen in de plannen van de nieuwe manager Vítor Bruno, die Sérgio Conceição - de vader van Francisco - opvolgde als coach bij Porto.

De Portugees international heeft de afgelopen weken verschillende opties gehad in het buitenland, maar geeft de voorkeur aan Juventus. Conceição is ervan overtuigd dat Thiago Motta hem de ruimte zal geven waar hij naar op zoek is om zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

Ondertussen woeden in Turijn de geruchten dat Federico Chiesa de club gaat verlaten. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo zou FC Barcelona serieus geïnteresseerd zijn in de Italiaanse flankspeler, die voor een 'redelijke prijs' op te halen zou zijn.

Behalve Conceição wordt Juventus deze transferwindow ook nadrukkelijk in verband gebracht met Nicolás González, een Argentijnse vleugelspeler van Fiorentina. Juventus zou dertig miljoen euro voor zijn diensten overhebben, terwijl la Viola ongeveer tien miljoen euro meer verlangt.