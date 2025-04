Francesco Farioli zet naast Henderson streep door nog een naam bij Ajax

Francesco Farioli blikt donderdag vooruit op de thuiswedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam van zondag. De Italiaanse trainer weet van één speler dat hij in ieder geval niet beschikbaar is in de Johan Cruijff ArenA. Jordan Henderson is geschorst voor de ontmoeting met Sparta.

''Een paar spelers zijn nog aan het herstellen, de anderen staan er goed voor. Youri Baas is nog niet fit, met Remko Pasveer gaat het de goede kant op'', zo klinkt het in gesprek met Ajax TV.

Zowel Baas als Pasveer verkeert al enkele weken in de ziekenboeg van Ajax. Farioli kiest de laatste weken voor Ahmetcan Kaplan als vervanger van Baas centraal achterin. Afgelopen zondag liep dat niet gesmeerd, want Ajax verloor met 4-0 van FC Utrecht.

Farioli hoopt dat het debacle in Utrecht een incident is. ''Zondag was een lastige dag voor ons allemaal. Ons goede spel werd helaas niet beloond. De ploeg was teleurgesteld over de hoogte van de uitslag. Maar aan de andere kant weten we dat we best goed speelden, alleen dat alles tegenzat. Dat dit is gebeurd, moeten we accepteren en onze lessen uit trekken.''

De trainer van Ajax is gelukkig met de reactie van zijn spelers op het trainingsveld. ''We hebben een aantal goede trainingen afgewerkt. We moeten nu, net als alle andere keren, de wedstrijd tegen FC Utrecht vergeten. Zowel bij de goede wedstrijden, als bij duels zoals die van afgelopen zondag. We zijn nu weer klaar voor Sparta-thuis.''

Farioli wil dat Ajax zondag sportieve revanche neemt in de Eredivisie. ''De spelers moeten klaar zijn voor de strijd. Ze moeten met hun hoofd bij de volgende tegenstander zijn'', aldus de coach van de koploper, die waakt voor onderschatting van Sparta.

''Sinds de wedstrijd van december die wij bij Sparta speelden, hebben ze slechts twee duels verloren. Op de ranglijst van de tweede seizoenshelft staan ze derde. Ze verdienen ons respect en onze volle aandacht. We moeten dus helemaal klaar zijn voor de wedstrijd van komende zondag'', aldus Farioli.