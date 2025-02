Francesco Farioli zeer lovend over uitblinker bij Ajax-Fortuna Sittard: 'Heeft al zijn duels gewonnen'

Ajax wist zondagmiddag goede zaken te doen in de Eredivisie. De ploeg van Francesco Farioli wist op bezoek bij Fortuna Sittard een moeizame 0-2 zege te boeken na doelpunten van Wout Weghorst en Christian Rasmussen. Toch looft de Italiaanse oefenmeester na afloop een andere speler voor de camera van ESPN.

“Na het eerste doelpunt wisten we dat Fortuna met veel lange ballen zou gaan spelen”, begint Farioli. “Ik ben daarom heel tevreden met de inbreng van alle spelers die het veld vanaf de bank betraden.”

Daarna besluit de Italiaan zijn landgenoot in positieve zin uit te lichten. “Ik denk dat Daniele Rugani vandaag al zijn duels heeft gewonnen. Zijn bijdrage was geweldig.”

“Elke keer als we een beroep op hem doen, staat hij voor ons klaar”, gaat Farioli vervolgens verder. Daarna pakt Farioli ook nog een moment om doelpuntenmaker Rasmussen in het zonnetje te zetten. De Deense aanvaller werd vorige week nog uitgefloten tijdens Ajax - Feyenoord, maar maakte zondagmiddag de bevrijdende 0-2.

“Hij is heel belangrijk voor het team. Hij klaagt nooit over zijn rol en staat altijd klaar als we hem nodig hebben. Ik vind dat hij deze treffer vandaag echt verdiend heeft”, besluit de trainer van de Amsterdammers.

Vervolgens gaat Farioli nog even in op het veelbesproken penaltymoment dat voorafging aan de 1-0. “Ik vind het duidelijk een strafschop. Dat dacht ik al in het veld en dat vind ik nu nog steeds.”

Ajax gaat na de overwinning in Limburg samen met PSV aan kop in de Eredivisie. Beide ploegen hebben 51 punten, al hebben de Amsterdammers een inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles tegoed.