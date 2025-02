Ajax profiteert mede dankzij Wout Weghorst maximaal van puntenverlies PSV en grijpt de koppositie

Ajax heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard wist de ploeg van trainer Francesco Farioli op een zeer slecht veld met 0-2 te winnen dankzij een doelpunt en assist van Wout Weghorst. Invaller Christian Rasmussen maakte de tweede treffer. Met de zege profiteert Ajax maximaal van het puntenverlies van PSV op zaterdagavond tegen Willem II (1-1), want de Amsterdammers hebben nu de koppositie in handen.

Jorthy Mokio was de meest verrassende naam op het wedstrijdformulier. Voor de zestienjarige Belg, geposteerd als linksback, was het zijn basisdebuut. Winteraankopen Oliver Edvardsen en Lucas Rosa nemen plaats op de bank bij Ajax.

Op een zeer moeilijk bespeelbaar veld had Ajax grootse moeite om een doorbraak te vinden in Sittard. Brian Brobbey werd in de eerste helft weliswaar gevonden, maar de Amsterdamse aanvallen leverden uiteindelijk niets op in het eerste bedrijf.

De twee grootste kansen werden gecreëerd door Fortuna Sittard. Dijks speelde Traoré uit, won het ook van Henderson en gaf vervolgens voor op Josip Mitrović. Pasveer bracht met moeite redding. In de slotfase van de eerste helft kwam Mitrovic opnieuw dicht bij een doelpunt: ditmaal trof hij de paal met een diagonaal schot vanaf de rechterkant.

In de tweede helft voerde Farioli meerdere wijzigingen door. Zo mocht Edvardsen debuteren en werd Brobbey vervangen door Weghorst. Die wissel sorteerde al binnen drie minuten het gewenste effect, want de boomlange spits bezorgde de defensie van Fortuna Sittard grote problemen.

In de 66ste minuut maakte Shawn Adewoye hands in de zestien in een duel met Weghorst, waarna arbiter Dennis Higler de bal - na het bekijken van de videobeelden - op de stip legde. Steven Berghuis miste de penalty, maar in de rebound kon hij met een kopbal wel de alerte Weghorst bereiken. De spits tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar een treffer, maar alleen Ajax wist nog tot scoren te komen. In de blessuretijd stak Weghorst Rasmussen weg. Die had een vrije doorgang naar het vijandige doel en rondde vervolgens op koelbloedige wijze af: 0-2.