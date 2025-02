Een zeer opmerkelijk moment zondagmiddag in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord: de supporters in de Johan Cruijff ArenA floten vrij massaal een eigen speler uit. Remko Pasveer riep het publiek direct op om achter Ajax te blijven staan.

Ajax kwam voor rust op een 1-0 voorsprong, maar Feyenoord wist de wedstrijd na rust te kantelen. Quinten Timber maakte er in de 67ste minuut 1-1 van, waarna Francesco Farioli een dubbele wissel doorvoerde bij Ajax.

Een van de invallers was Christian Rasmussen, die het veld betrad in plaats van Bertrand Traoré. De supporters van Ajax, die nog in de teleurstelling zaten van het net geïncasseerde tegendoelpunt, zaten duidelijk niet zo te wachten op de entree van Rasmussen en zetten een duidelijk hoorbaar fluitconcert in.

Pasveer was absoluut niet blij met de reactie van het publiek en ging met twee armen wijd naar de tribunes staan. "Dat heeft te maken met de invalbeurt van Rasmussen", bevestigt ESPN-commentator Mark van Rijswijk.

"Het is algemeen bekend dat Rasmussen niet de meest populaire speler is. Een aanzienlijk deel van de fans vindt hem gewoon niet goed genoeg", aldus Van Rijswijk.