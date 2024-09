Francesco Farioli wil 2 roulatiespelers niet afvallen: ‘Ze speelden best goed’

Francesco Farioli is tevreden over de 2-0 zege van Ajax op RKC Waalwijk, zo laat de trainer weten in zijn interview na afloop. De Italiaanse trainer ziet dat zijn selectie vooruitgang boekt op het gebied van mentaliteit en aanpak.

Farioli voerde liefst vier wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de 4-0 zege op Besiktas. Davy Klaassen, Branco van den Boomen, Jaydon Banel en Christian Rasmussen verschenen zondag aan de aftrap, wat ten koste ging van Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Mika Godts.

Pas na 76 minuten brak invaller Traoré de ban, waarna Godts de score in blessuretijd verdubbelde. Farioli tevreden met de zege van Ajax, zo laat hij weten voor de camera’s van ESPN. “Mijn spelers hebben het goed gedaan. Ze waren geduldig en kwamen de afspraken goed na.”

“De kalmte om momenten te kiezen om aan te vallen was goed”, gaat Farioli verder. “We gaven weinig weg en creëerden zelf best wat mogelijkheden.”

De Italiaanse oefenmeester ziet vooruitgang bij Ajax. “Ik vind dit een stap vooruit qua mentaliteit en aanpak. Ze waren goed voorbereid op wat voor wedstrijd dit zou worden, want het is heel anders dan tegen Besiktas. Ze waren erg scherp.”

Farioli wil zijn basisklanten Banel en Rasmussen niet afvallen. “Ze speelden best goed, maar met Mika en Bertrand kwam er wel wat meer ervaring in de ploeg. Ondanks zijn leeftijd is Mika meer gewend om dit soort wedstrijden te spelen, maar ik ben blij met al mijn vleugelspelers.”

Berghuis

Donderdag wacht het volgende duel voor Ajax. Dan gaan de Amsterdammers op bezoek bij Slavia Praag in het kader van de Europa League. Drie dagen later komt FC Groningen langs in de Johan Cruijff ArenA.

Farioli hoopt op korte termijn weer een beroep te kunnen doen op Steven Berghuis. De linkspoot wordt na de interlandperiode terug verwacht bij Ajax. “We moeten hem nog twee duels missen en gaan er alles aan doen om hem daarna er weer bij te hebben.”