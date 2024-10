Francesco Farioli wijst 'uitzonderlijke speler' aan in Ajax-selectie: 'Grote klasse'

Francesco Farioli mag dan al ruim vier jaar niet meer actief zijn in het Italiaanse voetbal, de Ajax-oefenmeester is nog niet uit beeld verdwenen in zijn geboorteland. In gesprek met Gianluca Di Marzio, van de Italiaanse tak van Sky Sport, gaat Farioli onder meer in op zijn tijd in Amsterdam tot dusver en prijst hij één Ajacied.

"De ambitie is om een stevige basis neer te zetten", legt de keuzeheer zijn plannen bij Ajax uit. "We willen werken met een groep met een duidelijke identiteit."

"Ajax is duidelijk een prestigieuze club, die gewend is om te winnen", merkt Farioli op. "Ik begrijp de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken."

Bij Ajax maakt de driftige coach veelvuldig gebruik van spelers uit de eigen opleiding. Zo kunnen onder meer Youri Baas en Kian Fitz-Jim vrijwel steevast rekenen op een basisplek.

Toch neemt Farioli de tijd om een ervaren speler te complimenteren: Jordan Henderson. "Hij is een uitzonderlijk speler, met grote klasse en leiderschap."

"Hij won als aanvoerder de Champions League (met Liverpool, red.), dus ik denk dat hij kan vertellen wat het betekent om een winnaarsmentaliteit en een juiste werkhouding te hebben. Dat zijn fundamentele eigenschappen die een bijdrage leveren aan een jong team als het onze."

Eerder in zijn carrière werkte Farioli drie jaar lang samen met succescoach Roberto De Zerbi. "De ervaring met hem was zeer positief en het was een geweldige kans voor mij. Ik heb prachtige herinneringen aan de tijd die we samen doorbrachten."