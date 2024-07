Francesco Farioli verwelkomt deze week twee proefspelers op training Ajax

Shinya Nakano (20) en Isa Sakamoto (20) trainen deze week mee bij Ajax, zo meldt de Japanse club Gamba Osaka via de officiële kanalen. De linkervleugelverdediger en spits zijn tussen 21 en 29 juli op proef in Amsterdam, als onderdeel van de samenwerking tussen beide clubs.

Gamba Osaka deelt het nieuws trots via de clubwebsite. “Als onderdeel van ons partnerschap met AFC Ajax sturen we twee spelers die momenteel in het eerste elftal zitten en het potentieel hebben om in de toekomst Gamba Osaka te leiden naar de training van AFC Ajax.”

“Door deel te nemen aan de training bij een Europese topclub, streven we ernaar de mentale en vaardigheidsontwikkeling van de spelers verder te bevorderen”, aldus Gamba Osaka. Beide talenten liggen bij hun club nog tot 31 januari 2025 vast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nakano is linksback en jeugdinternational van Japan. Sinds zijn komst van Sagan Tosu speelde hij achttien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Gamba Osaka. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 350.000 euro.

Zij teamgenoot Sakamoto speelt zijn wedstrijden als spits en is eveneens jeugdinternational van Japan. In het afgelopen seizoen kwam hij tot 25 officiële wedstrijden namens Gamba Osaka. Daarin wist hij vier keer te scoren.

Ajax en Gamba Osaka werken sinds maart 2024 samen op het gebied van talentontwikkeling. De samenwerking tussen beide clubs is contractueel vastgelegd en loopt tot minstens 2027.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties