Francesco Farioli verrast jarige Jorrel Hato met bijzonder cadeau: 'Krijgt een mooi plekje'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-verdediger Jorrel Hato, die een mooi cadeau ontvangt van zijn trainer.

Vrijdag vierde Hato zijn negentiende verjaardag, een dag nadat hij zijn honderdste wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax speelde. Om die reden werd hij door trainer Francesco Farioli getrakteerd op een bijzonder shirt.

Op Sportcomplex De Toekomst ontving Hato een ingelijst Ajax-shirt met rugnummer 100. “Ik heb het voorrecht en de eer om jou dit kleine, maar prachtige cadeau te geven. Ik denk dat dit een heel mooi cadeau is”, aldus Farioli.

Hato laat weten blij te zijn met het geschenk. “En dat op mijn verjaardag. Deze krijgt zeker een mooie plek!” De pas negentienjarige linkspoot maakt nu officieel deel uit van de Club van 100, een officieuze lijst met 180 voetballers die honderd of meer officiële wedstrijden hebben gespeeld namens Ajax.