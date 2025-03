Francesco Farioli: 'Toen ik vanochtend naar hem toe ging, was hij heel emotioneel'

Jordan Henderson keert na een absentie van een jaar terug in de selectie van Engeland. Ajax-trainer Francesco Farioli reageert enkele uren na de bekendmaking van de definitieve lijst op het nieuws dat de 34-jarige Engelsman zich weer international mag noemen.

Farioli is vooral erg blij voor Henderson. ''Ik weet hoeveel het voor hem betekent. Toen ik vanochtend naar hem toe ging om hem de hand te schudden en te feliciteren, was hij heel emotioneel'', onthult de Italiaanse coach op de clubwebsite.

''Het Engelse nationale team speelt een speciale rol in zijn leven'', weet Farioli, die niet opkijkt van de terugkeer van Henderson bij de verliezend EK-finalist. ''Ik snap de beslissing van Tuchel overigens volledig. Jordan is een fantastische speler en een speciaal persoon.''

Henderson zat in maart 2024 voor het laatst bij de selectie van Engeland, al kreeg de middenvelder toen geen speeltijd tegen België. Het laatste optreden van de Ajacied in het shirt van the Three Lions dateert uit november 2023.

Debacle in Europa League

Waar Henderson zich opmaakt voor de Engelse ploeg, daar is het avontuur in de Europa League voorbij. Het flink gewijzigde Ajax verloor donderdag met 4-1 van Eintracht Frankfurt, nadat de thuiswedstrijd tegen de Duitsers met 1-2 verloren ging.

Farioli, die ladingen kritiek over zich heen kreeg omdat hij Ajax op tien plekken had gewijzigd, kan de Europese exit inmiddels een plekje geven. ''We zijn niet blij met de uitschakeling, maar zoals ik gisteravond al zei: 'we moeten ons Europese reis benaderen met positieve vibes''', zo benadrukt de optimistisch gestemde trainer.

''Als je in ogenschouw neemt dat wij achttien wedstrijden hebben gespeeld en het team dat de Europa League gaat winnen waarschijnlijk vijftien, dan zegt dat veel. Het algemene gevoel is vooral positief'', zo besluit Farioli zijn terugblik op de Europese beslommeringen van Ajax.