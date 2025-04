Francesco Farioli reageert na Willem II - Ajax op geruchten dat Wout Weghorst 'moeilijk is om mee te werken'

Francesco Farioli is na afloop van de overwinning van Ajax op Willem II (1-2) lovend over Wout Weghorst. Op de persconferentie werd gesuggereerd dat de spits in het verleden vaker werd bestempeld als ‘moeilijk om mee te werken’, maar Farioli ziet juist precies het tegenovergestelde.

Allereerst vindt Farioli het belangrijk om niet alle aandacht te richten op Weghorst. De Italiaan neemt ook uitgebreid de tijd om onder meer Steven Berghuis, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen te complimenteren met hun invalbeurt. Daarna gaat hij toch in op de verhalen rondom Weghorst.

“Om eerlijk te zijn, is het juist moeilijk om te werken met spelers die niet willen winnen. Het is juist totaal niet moeilijk om te werken met spelers die wel die honger hebben om te winnen en competitief te zijn”, ontkracht hij de geruchten over Weghorst.

“Dit seizoen gaat het veel over Wout, maar dit geldt ook voor spelers als Klaassen, Henderson, Berghuis, Pasveer, Matheus en Rugani. Dat zijn allemaal ervaren spelers, maar nog meer zijn ze erg gedreven. Ze dagen zich elke dag weer uit om een voorbeeld te zijn voor het team.”

“Het is juist een genoegen om met een spelersgroep als deze te werken”, besluit Farioli, die daarna ook reageert op het feit dat Weghorst als enige in de selectie over het kampioenschap durft te praten. “Dat is wat hem motiveert. Vanuit mijn positie als trainer kijk ik er wat anders naar.”

Om af te sluiten wordt Farioli nog gevraagd wat precies de Weghorst-factor is bij Ajax. “Aanwezigheid, impact, persoonlijkheid, winnaarsmentaliteit en het verlangen om te scoren”, zo beschrijft de trainer het in vijf aspecten.