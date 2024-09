Francesco Farioli nam Ajax-selectie afgelopen maandag mee op bijzonder teamuitje

Francesco Farioli had, ook wegens afgelastingen van de wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht, lang de tijd om zich met Ajax voor te bereiden op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Afgelopen maandag ruimde de trainer tijd in voor een bijzonder teamuitje.

De selectie bezocht namelijk het Ajax Museum. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor de spelers, de technische staf en mezelf als buitenlander, om een volledig beeld te hebben van wie we zijn als club”, vindt de 35-jarige oefenmeester, die afgelopen zomer overkwam van OGC Nice.

“We begonnen een presentatie die geleid werd door Ronald de Boer”, neemt Farioli de aanwezigen in de perszaal mee naar afgelopen maandag. De trainer was al vanaf de eerste slide onder de indruk van het historische museum.

“Op de eerste slide stond: there is no future without history (er is geen toekomst zonder verleden, red.). Dat was precies de reden waarom ik het belangrijk vond om wat tijd in het museum te spenderen”, aldus de winnende trainer.

Ook voor de spelers was het een bijzonder uitje, besluit de jonge coach. “Het was een leuke ervaring voor spelers die hier al jaren rondlopen maar nog nooit het museum hadden bezocht.”

Youri Baas

Ook Youri Baas, die zijn eerste Ajax-doelpunt noteerde bij 5-0 overwinning van Ajax op Fortuna Sittard, schoof na afloop aan in de perszaal. Hij erkende dat hij voorafgaand aan het seizoen niet verwacht had zoveel speelminuten te krijgen van de nieuwe trainer.

"Een vertrek is eigenlijk nooit door mijn hoofd gespookt", blikt Baas terug. De verrassende basisklant van dit seizoen wordt gevraagd of hij ook - door de krappe bezetting - op de linksbuitenpositie kan spelen. Daar speelde de jongeling vorig seizoen bij NEC met regelmaat. Baas lacht: "Nee, centraal is voor mij prima."