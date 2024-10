Francesco Farioli legt twee bijzondere wissels Ajax tegen Slavia Praag uit

Francesco Farioli is tot op zekere hoogte tevreden over het spel dat Ajax donderdagavond op de mat heeft gelegd tegen Slavia Praag (1-1) in de Europa League. De Italiaan zag zijn elftal een redelijke eerste helft spelen, maar de controle verliezen na de rust.

Farioli begint het perspraatje met een compliment aan zijn spelers. "We moeten eerst aandacht geven aan de spelers, voor hun inzet en houding, zelfs met tien man."

"In de eerste helft hadden we totale controle", begint de oefenmeester zijn analyse. "We hadden vóór de penalty al de kans om te scoren en erna hadden we de kans om de wedstrijd in het slot te gooien."

"In de tweede helft was het anders. Zij gingen spelen alsof hun leven ervan afhing", beoordeelt Farioli de Tsjechische tegenstander.

"De reactie op de rode kaart was erg positief", deelt de trainer een compliment uit aan zijn tiental. "Een prima punt dus en een wedstrijd waarin we karakter hebben getoond."

Ruim een half uur voor het einde van het duel, bij een 0-1 voorsprong, haalde Farioli zijn gehele voorhoede naar de kant. Onder meer vleugelverdedigers Anton Gaaei en Owen Wijndal kwamen binnen de lijnen en namen plaats in de voorste linie.

Die wissels voerde hij met een duidelijk idee door, vertelt Farioli op de persconferentie. "We hadden verse krachten nodig die zowel aanvallend als verdedigend konden ondersteunen."