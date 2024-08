Francesco Farioli krijgt directe vraag tijdens persconferentie: 'Is Brian Brobbey te koop bij Ajax?'

Francesco Farioli is woensdagmiddag kort ingegaan op de geruchten rondom Brian Brobbey. De spits van Ajax zou in de belangstelling staan van Nottingham Forest, maar Farioli benadrukt dat hij de spits als een belangrijk onderdeel van Ajax ziet.

Dinsdag meldde Voetbal International dat Nottingham interesse heeft in Brobbey. Vrij snel daarna gaf zijn zaakwaarnemer, José Fortes Rodríguez, tegenover De Telegraaf aan dat de Engelse club geen optie is voor de spits van Ajax. “Brian gaat alleen weg bij Ajax als het een goede stap is. Dat Ajax in geldproblemen zit, is niet mijn probleem”, zei hij.

Een dag later krijgt Farioli, de trainer van Ajax, op een persconferentie de vraag van Cristian Willaert of Brobbey onaantastbaar is. Daarmee lijkt de ESPN-verslaggever te bedoelen dat Brobbey absoluut niet mag vertrekken uit Amsterdam.

“Brian is een speler”, aldus Farioli. “Morgen (donderdag tegen Jagiellonia Bialystok, red.) staat hij in de basis, als onze nummer negen. Het is duidelijk dat hij een belangrijk onderdeel van de club, het team en voor mij is. Hij heeft speciale kwaliteiten, en een goede connectie met zijn teamgenoten. We doen er alles aan om hem zo snel mogelijk helemaal fit te krijgen, zodat hij zoveel mogelijk kan spelen.”

“Dat klinkt alsof hij onaantastbaar is. Dus niet te koop”, concludeert Willaert. Farioli wil echter niet meer zeggen dat hij al heeft gezegd. “Dit was mijn antwoord”, aldus de oefenmeester.

Later op de persconferentie komt de rol van Brobbey nog een keer ter sprake, in combinatie met de komst van Weghorst. “Het is afwachten tot alle papieren zijn getekend”, zegt Farioli over Weghorst. “We hebben zo veel wedstrijden dat we iedere selectiespeler nodig hebben. Daardoor kunnen we ook variëren. Zijn komst is geen slecht signaal naar Brobbey. We spelen veel wedstrijden, na de interlandperiode 7 wedstrijden in 21 dagen.”

Steven Berghuis

Op de persconferentie onthult Farioli ook dat Steven Berghuis donderdag niet kan spelen tegen Jagiellonia Bialystok. “Sinds gisteren kunnen we helaas niet beschikken over Steven Berghuis, vanwege een contactmoment op de training. We gaan kijken wat er precies aan de hand is, maar hij zal morgen geen onderdeel uitmaken van de selectie”, besluit de trainer.