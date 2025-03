Francesco Farioli is woest tijdens slotfase van Ajax - Eintracht Frankfurt en verkoopt zijn stoel een schop

Francesco Farioli stak zijn woede en teleurstelling niet onder stoelen of banken nadat aanvoerder Jordan Henderson in de absolute slotfase van Ajax – Eintracht Frankfurt (1-2) een gele kaart kreeg. Op beelden van Ziggo Sport is te zien dat de Italiaanse trainer woest richting de bank loopt en zijn stoel een schop verkoopt.

Henderson kreeg in de negentigste minuut een gele kaart en mist daarom de return in Duitsland van volgende week. De aanvoerder van de Amsterdammers ging na afloop van de wedstrijd in op dat moment en het resultaat. “Of deze nederlaag verdiend was? Niet echt. We wisten dat het moeilijk zou gaan worden.”

“We creëerden in de slotfase een aantal goede mogelijkheden om de gelijkmaker te maken. Ik denk dat we het geluk misten om op gelijke hoogte te komen in de laatste tien à vijftien minuten”, aldus de Engelsman.

“We zijn teleurgesteld over de twee tegengoals. Ik weet niet zeker of er een overtreding werd gemaakt op Youri (Baas, red.) bij de tweede treffer. We zijn teleurgesteld. We wisten dat het moeilijk zou gaan worden, omdat ze een goed team zijn. We hebben tot het einde alles gegeven.”

“Of we genoeg risico namen aan het einde? We hebben altijd een plan. We voerden de druk op in de laatste vijftien minuten, creëerden wat kansen en kregen een aantal corners. We kregen wat kansen op de gelijkmaker, maar konden helaas geen goal maken.”

Gele kaart

Henderson kreeg zijn kaart wegens een wegwerpgebaar richting de scheidsrechter. “Dom”, zegt de middenvelder daarover. “Ik vond dat ze veel tijd rekten en ik raakte gefrustreerd. Dom van mij.”

“Er was een aantal van onze jongens die ook een gele kaart had kunnen krijgen. Het is niet ideaal. Maar goed, onze selectie is sterk genoeg om voor een goed optreden en resultaat te gaan volgende week in Duitsland. Het is pas ‘rust’”, sluit Henderson strijdbaar af.